O deputado do Chega André Ventura vai recorrer à Justiça depois de este domingo ter sido impedido de fazer publicações no Twitter. A notícia foi avançada pelo Correio da Manhã e confirmada pelo deputado ao Observador.

Ao contrário de situações anteriores, a conta do deputado do Chega continua visível, só que, segundo o próprio, agora não consegue “publicar nem seguir ninguém”, uma medida que ficará em vigor durante uma semana. Além disso, uma das publicações feitas por André Ventura no passado dia 28 de setembro foi apagada por violar as regras daquela rede social.

Nessa publicação, André Ventura dizia, sem apresentar dados fidedignos, que a população cigana representa 15% a 20% dos prisioneiros em Portugal.

Por a sua conta ter sido suspensa “sem aviso e sem motivo”, André Ventura diz que deu “indicações aos advogados para recorrerem à Justiça”, até porque já é a “sexta ou sétima vez” que a sua conta no Twitter é suspensa por violar as regras. Para Ventura, está em causa uma violação do “direito à liberdade de expressão constitucionalmente consagrado”.

“A Justiça portuguesa vai ter de se pronunciar sobre se é normal um líder parlamentar ter a sua via de comunicação suspensa permanentemente”, acrescentou o deputado ao Observador.

A conta de Twitter de André Ventura já tinha sido suspensa no passado dia 28 de setembro, apesar de ter sido reativado logo de seguida. Também em maio o Twitter bloqueou a conta de André Ventura temporariamente depois de o deputado ter escrito que o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, “devia ser decapitado”.