Em atualização

“Dominique Tapie e os seus filhos têm a tristeza infinita de anunciar a morte do seu marido e do seu pai, Bernard Tapie, neste domingo, 3 de outubro às 8h40, em virtude de um cancro”. Foi em comunicado que a família do político francês anunciou a sua morte. “Saiu em paz, rodeado pela esposa, filhos, netos, e irmão, presentes ao lado da sua cama. Ele expressou seu desejo de ser enterrado em Marselha, sua cidade do coração.” Ao longo da sua vida, Bernard Tapie, de 78 anos, desempenhou diversas ocupações: foi empresário e político, mas também presidente do Marselha, cantor e ator.

Há quatro anos que o francês lutava contra um cancro de estômago e um de esófago. No verão passado, em junho, dava uma entrevista à Paris Match onde confessava que não teria muito mais tempo de vida. “Estou completamente partido. Passo oito horas por dia na cama, parece que tenho 100 anos… Esse protocolo [tratamento da doença] é muito pesado. Uma coisa experimental. Nada funciona em tratamentos clássicos. Deram-me dois anos, farei quatro anos em setembro, então não se iludam.”

Quatro dias antes da sua morte, um dos grandes amigos de Tapie, o publicitário francês Jacques Séguéla, falava do seu frágil de saúde: “Ele está muito cansado, com muitas dores. Está na última luta e sabe disso. Como em todas as suas lutas, fá-lo com raiva e com uma espécie de último ardor.”

L’Olympique de Marseille a appris avec une profonde tristesse la disparition de Bernard Tapie. Il laissera un grand vide dans le cœur des Marseillais et demeurera à jamais dans la légende du club. Toutes nos condoléances à sa famille ainsi qu’à ses proches ???? pic.twitter.com/lx1C14kMV9 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) October 3, 2021

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Uma das reações no Twitter é do clube de futebol francês que Tapie presidiu: “O Olympique de Marseille soube com profunda tristeza do desaparecimento de Bernard Tapie. Ele deixará um grande vazio no coração dos marselheses.” Foi entre 1986 e 1993 que o francês esteve à frente do clube, mas acusações de corrupção — e pelas quais acabaria por ser condenado pela justiça francesa —, obrigaram-no a abandonar o cargo. Foi condenado seis vezes por corrupção e fraude fiscal, entre outros crimes, chegando a cumprir uma pena de prisão efetiva em 1997.

O antigo ministro nomeado por François Mitterrand nasceu a 26 de janeiro de 1943, em Paris, no seio de uma família modesta. Como homem de negócios começou a adquirir empresas em dificuldades e, em 1990, comprou a gigante alemã Adidas. A revenda da empresa, em 1993, gerou um conflito com o Crédit Lyonnais.

Foi já depois de ter o seu império construído que se lançou na política. Em 1992, François Mitterrand, então Presidente da República de França, nomeou-o Ministro da Cidade no governo de Pierre Bérégovoy.