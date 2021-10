Parecia mesmo que Portugal jogava em casa, com um topo inteiro repleto de adeptos nacionais que não só se deslocaram de todas as cidades da Lituânia até Kaunas como de países mais ou menos próximos como da Polónia (fora os que saíram de Lisboa e do Porto). Parecia há muito que estava escrito que a Seleção ia ganhar pela primeira vez o título mundial, o que aconteceu após 40 minutos eletrizantes diante da antiga campeã Argentina que terminaram com os dois golos de Pany Varela a fazerem a diferença. O ala não se atrapalhou na hora de visar a baliza mas não sabia o que dizer na flash interview da RTP.

“Minha gente, não tenho palavras… Peço desculpa, peço desculpa…”, dizia o jogador enquanto ria e ria, orgulhoso de um feito que se juntava ao triunfo no Europeu de 2018 diante da Espanha. “Herói da final? Não, não, não, não, não… Não sou o herói de Portugal, é este grupo todo, estes adeptos todos… Nós somos uma Nação valente. Lutámos sempre até ao fim, independentemente de bem ou mal jogado. Estamos no topo do mundo. Estávamos no topo da Europa e fomos para o topo do mundo”, realçou Pany Varela, antes de voltar à festa dos portugueses na quadra visivelmente emocionado como o selecionador Jorge Braz.

“Medalhas? Não, a taça é que vai connosco para Portugal! Como eu sempre disse: o objetivo da medalha foi pouco para esta equipa. Queriam mais, queriam a taça. Vai connosco graças a estes 16 fantásticos rapazes, 17 fantásticos porque o Edu está cá connosco hoje também. E não esqueço os que ficaram no país”, disse também à RTP, recordando a presença do guarda-redes que falhou o Mundial depois de ter ficado infetado com Covid-19 em vésperas da partida da Seleção Nacional para a Lituânia no início da fase final.

“Dedico este título a todos eles [jogadores], a todos os portugueses. Dissemos que íamos dar a vida pelo país, para dar esta alegria. Foi o que fizemos. Sou o homem mais feliz do mundo hoje. Muito sofrimento? Ser campeão mundial não é fácil mas foi inteiramente merecido”, acrescentou Jorge Braz.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

As mensagens de parabéns têm chegado de todos os quadrantes, a começar pelas figuras mais altas do Estado como o Presidente da República, o líder da Assembleia da República ou o primeiro-ministro.

“O Presidente Marcelo Rebelo de Sousa felicita a Seleção Nacional de futsal que se sagrou campeã do mundo no Campeonato que se realizou na Lituânia. Uma modalidade em afirmação, uma Seleção em crescimento e evolução, alcança o título de campeã do mundo. Mais um feito desportivo extraordinário que orgulha todos os portugueses e merece por isso o reconhecimento do Presidente da República”, publicou a página da Presidência, anunciando uma receção no Palácio de Belém esta segunda-feira às 15h.

“Em meu nome e em nome da Assembleia da República, felicito a Seleção Nacional de futsal que hoje se sagrou, pela primeira vez, campeã no Campeonato Mundial de Futsal, que decorreu na Lituânia, entre 12 de setembro e 3 de outubro de 2021. A Seleção Nacional junta, assim, o título de campeã mundial ao de campeão da Europa, título alcançado em 2018, confirmado a excelência dos nossos atletas, bem como do trabalho desenvolvido pela Federação Portuguesa de Futebol, os seus dirigentes e equipa técnica, na consagração do desporto nacional e das cores de Portugal”, destacou Eduardo Ferro Rodrigues.

“Parabéns à Seleção Nacional de futsal, ao sagrar-se campeã do mundo da modalidade, num jogo de muitas emoções. Felicito a equipa técnica liderada por Jorge Braz, os jogadores e a FPF, por mais um grande feito para o desporto nacional”, escreveu António Costa na sua página oficial do Twitter.