As imagens são inéditas. Pela primeira vez um drone captou imagens do olho de um furacão. E não é de um qualquer, é do furacão Sam que é, neste momento, a tempestade mais forte a atingir a Terra, com ventos de 145 mph (233 km/hora).

O drone também não é um drone qualquer. O Saildrone Explorer SD1045, uma espécie de prancha de surf robótica, foi concebido para investigação e está equipado com uma asa de furacão que torna mais fácil enfrentar ventos de grande intensidade e que, neste caso, superavam os 200 quilómetros por hora. Para além destes, o drone também teve de lidar com ondas de mais de 15 metros.

#ICYMI – You're looking at the first ever footage shot by a @saildrone inside a hurricane.

Equipped with a specially designed “hurricane wing,” enabling it to operate in extreme wind conditions, this Saildrone collecting key data on Hurricane #Sam. https://t.co/vWHJUo1y2r pic.twitter.com/tqckNfusd0

— NOAA Research (@NOAAResearch) October 2, 2021