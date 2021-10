A seleção portuguesa de sub-18 qualificou-se este domingo para as meias-finais do Campeonato da Europa de râguebi, após vencer a Holanda por 26-15, em Kaliningrado (Rússia), em encontro dos quartos de final da competição.

Portugal já vencia por 17-8 ao intervalo, com ensaios de Mateus Ferreira e Henrique Cortes, permeados por um ensaio de penalidade, e controlou a vantagem no marcador no segundo tempo, com três penalidades certeiras de Manuel Vareiro.

A equipa portuguesa vai defrontar, na quarta-feira, a Espanha, que também venceu este domingo a Roménia por 45-8.