No total são 2,5 milhões de euros em multa que, com a fuga do país e da justiça, João Rendeiro, antigo presidente executivo do BPP, deixa por pagar. O valor, segundo avança o Correio da Manhã, deve-se a duas coimas diferentes.

A primeira parte, de 1,5 milhões de euros, diz respeito a processos de contraordenação e multas aplicadas pelo Banco de Portugal. A segunda, num total de um milhão de euros, refere-se a coimas aplicadas pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Desde 2016 que o Tribunal da Concorrência de Santarém tenta cobrar estes valores, mas Rendeiro alegou sempre não ter dinheiro para pagar, já que, na sequência dos processos relacionados com o BPP, o seu património foi arrestado. Até à data, o arresto de bens mantém-se.