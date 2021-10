Roma ganhou, Mourinho bateu um recorde e a boa disposição viu-se no final: "Spallettone, tens de perder o próximo jogo fora..."

El Shaarawy inaugurou o marcador logo a abrir, Chris Smalling e Tammy Abraham fecharam as contas em menos de três minutos na segunda parte. À semelhança do que já tinha acontecido na receção à Udinese, a Roma teve a melhor resposta possível à derrota no dérbi da cidade com a Lazio, derrotando fora o Zorya para a Conference League. No entanto, essa redenção não estava ainda completa e, por forma a terminar a Serie A antes de nova paragem para seleções entre os quatro primeiros, surgia um encontro com o Empoli que ganhara as duas partidas feitas fora até ao momento. Um encontro onde contava o resultado.

“O resultado é o mais importante de tudo. Prefiro um 0-0 do que um 4-5, por exemplo. É impossível estar no topo da tabela sem ter uma equipa equilibrada. Portanto, acima de tudo estou focado no resultado. Defender bem é fundamental. É demasiado termos sofrido três golos diante do Verona e da Lazio”, assumira José Mourinho antes do jogo, recordando os contornos desses dois desaires fora na Serie A que levaram, no último caso com a Lazio, a deixar algumas “farpas” à forma como os rivais jogaram o dérbi.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

“O que importa sempre mais é o resultado. No domingo dominámos o jogo contra uma equipa pequena e perdemos [Lazio]. Agora dominámos o Zorya e ganhámos. Temos seis pontos no grupo e se fizermos mais cinco ou seis garantimos o apuramento para a próxima fase. Foi mais um passo em frente que demos aqui e saímos sem lesões nem jogadores fatigados. É sempre importante ganhar depois de uma derrota. Vamos ter de transferir o que fizemos para o Campeonato”, frisou depois do triunfo na Conference League, numa provocação que o homólogo da Lazio, Maurizio Sarri, relativizou: “Tenho um grande respeito por Mourinho mas não gosto destas palhaçadas, ele tem todo o direito de achar ou considerar o que quiser”.

Depois da complicada vitória do Inter com o Sassuolo, a Lazio, que se podia aproximar dos lugares de Liga dos Campeões, perdeu 3-0 em Bolonha e à hora do Roma-Empoli haveria ainda o Fiorentina-Nápoles, ficando para mais tarde o jogo grande entre Atalanta e AC Milan. Antes, Mourinho tinha recebido outra notícia com a qual tanto ansiava: a renovação do capitão Lorenzo Pellegrini, grande figura da equipa a par de Tammy Abraham no início da temporada e que falhara o dérbi com a Lazio por castigo. “Ele é um jogador de qualidade, um talismã, um rapaz de Roma e adepto da Roma, que cresceu no clube e se tornou capitão”, tinha comentado o treinador português ainda antes da oficialização do acordo até 2026.

42 – José #Mourinho stay unbeaten for 42 consecutive home Serie A games: establishing the record for a manager in the three points per win era (since 1994/95) in the Italian top-flight. Special.#RomaEmpoli pic.twitter.com/rNweIDB67o — OptaPaolo ???? (@OptaPaolo) October 3, 2021

Mais uma vez, o médio ofensivo voltou a ser determinante na vitória dos romanos por 2-0, inaugurando o marcador já perto do intervalo e materializando o domínio que a equipa da casa teve desde início perante um Empoli que acusou em demasia a lesão de Pinamonti (41′). Logo no arranque do segundo tempo, e na recarga a um remate que merecia golo de Tanmmy Abraham, Mkhitaryan fez o 2-0 e arrumou o jogo que permitiu à Roma manter a quarta posição com 15 pontos, a dois do Inter, quatro do AC Milan e seis do Nápoles, que somou este domingo a sétima vitória consecutiva na deslocação a Florença (2-1). Em paralelo, Mourinho tornou-se o treinador com maior série sem derrotas em casa na Serie A na era dos três pontos, juntando a série que trazia do Inter em 2008/09 e 2009/10 ao arranque com a Roma em 2021/22.

[Clique nas imagens para ver os golos do Roma-Empoli em vídeo]