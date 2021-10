As expectativas de Wall Street, em relação aos dados de vendas e produção da Tesla no 3º trimestre de 2021, estavam em alta, com os analistas a antecipar entregas a clientes na ordem de 222.700 veículos. Ainda assim, o construtor norte-americano de eléctricos conseguiu surpreendê-los ao colocar no mercado 241.300 novos modelos. Isto constitui um incremento de 19,9% face aos 201.250 veículos vendidos no mesmo período de 2020.

Apesar da crise provocada por falta de chips, que afectou toda a indústria automóvel, a Tesla conseguiu aumentar as vendas, mas também a quantidade de veículos fabricados em 15,2%, cujos valores subiram de 206.421 unidades em 2020, para 237.823 no terceiro trimestre deste ano.

Para este crescimento contribuiu o incremento da procura dos Model 3 e Model Y em 6%, que representaram a esmagadora maioria das vendas, cerca de 96%. O restante foi conseguido com a ajuda dos Model X e S, que aumentaram 20%, apesar de representarem somente 3,8% do total de modelos transaccionados. Contudo, os topo de gama da marca venderam de Julho a Setembro deste ano 9241 unidades, contra apenas 2340 em 2020.

Os mais de 241 mil veículos vendidos no 3º trimestre colocam a Tesla rumo ao objectivo pretendido para 2021, que consiste em transaccionar cerca de um milhão de veículos. Isto apesar de somente no final do ano poder contar com a ajuda das novas fábricas que está a construir em simultâneo – a do Texas, nos EUA, e a de Berlim, na Alemanha. Cada uma delas terá a capacidade de fabricar 500.000 veículos/ano, o que significa que a marca norte-americana de veículos eléctricos irá continuar a crescer a bom ritmo. Resta saber se os resultados acompanharam o incremento das vendas, como no trimestre anterior.