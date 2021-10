A União de Freguesias de Paradela e Granjinha foi este domingo a votos para eleger, em plenário de cidadãos, um novo presidente da junta, que foi eleito com 51, dos 52 votos, dos 122 eleitores existentes.

“Tendo em conta que foi a um domingo de manhã, considero que até participou muita gente. A freguesia tem 122 eleitores e vieram 52. Todas votaram, por voto secreto, como ficou decidido”, destacou o candidato eleito.

Sérgio Ferreira, que se candidatou à presidência da junta em coligação PSD/CDS-PP, explicou à agência Lusa que, dos 52 votos, 51 recaíram sobre a sua lista, e houve um voto em branco, e adiantou que toma posse esta segunda-feira, 24 horas após a publicação do edital.

“Agora temos de trabalhar para melhorar algumas coisas que é preciso fazer para darmos mais qualidade de vida a quem cá está e, se pudermos atrair mais pessoas, são todas muito bem vindas”, admitiu o futuro presidente, empresário, de 56 anos.

Paradela e Granjinha, no concelho de Tabuaço e distrito de Viseu, perdeu 45% da sua população nos últimos 10 anos e é a freguesia mais pequena de Portugal continental, com 99 habitantes, segundo os Censos de 2021.

Segundo os dados da Comissão Nacional de Eleições (CNE), a freguesia contabilizava 124 inscritos, mas Sérgio Ferreira, assim como a atual presidente, que cessa funções na segunda-feira, Maria da Graça Espírito Santo, também eleita pelo PSD/CDS-PP, disseram que são 122 eleitores.

Das 13 freguesias do concelho de Tabuaço, quatro elegeram os presidentes em plenário de cidadãos. Além da União de Paradela e Granjinha, também Granja do Tedo, Arcos e Desejosa realizaram plenários, mas estes aconteceram no último domingo, 26 de setembro, aquando das eleições autárquicas, todos por voto secreto.

Em Granja do Tedo, com 140 eleitores, apareceram cerca de 100 no plenário e, das duas listas que ali nasceram, a lista A ganhou com 66 votos, a lista B teve 31 e houve cinco ou seis [votos] em branco, disse à agência Lusa o presidente eleito, José António Lopes.

Em Arcos, dos 149 inscritos, 50 participaram no plenário que votou numa única lista independente, liderada por Raul Moreira. Esta lista conquistou 40, dos 41 votos concretizados, sendo que um foi considerado nulo.

Na freguesia de Desejosa, com 134 inscritos, apareceram 45 eleitores no plenário de cidadãos que deram a vitória à lista única independente Unidos pela Desejosa e Balsa, que recebeu 42 votos. Três foram em branco e um foi nulo.

Segundo a CNE, Viseu é o distrito do país com mais freguesias com 150 ou menos eleitores, o que obrigou à realização de plenários de cidadãos.

O concelho de Tabuaço é o que tem mais, quatro, e depois Moimenta da Beira, com uma (Sarzedo, 137), e Penedono, também uma (Castaínço, 150).

Para a Câmara de Tabuaço foi reeleito para um terceiro mandato o presidente da coligação PSD/CDS-PP, Carlos Carvalho, que conquistou mais um vereador do que nas eleições de 2017, ficando com quatro, e o PS em oposição, com um.

Dos 4.826 inscritos em Tabuaço, votaram 3.318 eleitores, ou seja, 68,75% do eleitorado e, destes, foram contabilizados 3,01% (100) de votos brancos e 3,19% (106) nulos.

Dos que foram às urnas, 69,86% (2.318) votaram na coligação PSD/CDS-PP, Carlos Carvalho, 18,60% (617) no PS, Carlos Portugal; 4,43% (147) no Chega, Joaquim Monteiro Ferreira, e 0,90% (30) na CDU, Delfim Moutinho.