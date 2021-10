Em atualização

Uma explosão à entrada da mesquita Eid Gah, em Cabul, capital do Afeganistão, causou a morte de “vários civis”, anunciou um porta-voz dos talibãs citado pela Al-Jazeera.

De acordo com a emissora árabe, naquela mesquita decorria uma cerimónia em memória da mãe do porta-voz dos talibãs Zabihullah Mujahid.

O atentado ainda não foi reivindicado. No entanto, desde que os talibãs assumiram o poder, têm enfrentado ataques do ISIS-K, a fação do Daesh naquela região.