A companhia aérea ucraniana SkyUp Airlines decidiu dar alternativas no uniforme da empresa. Agora as assistentes de bordo têm a opção de poder vestir calças e ténis, opções mais confortáveis do que as até agora obrigatórias saias e saltos altos. No entanto, a cor laranja mantém-se.

Ukrainian airline allows female cabin crew to wear trousers and trainers for the first time – SkyUp, one of the country’s biggest low-cost airlines, announced that the new-look comfort option would be offered to female inflight s… – https://t.co/pRA9DK05bn pic.twitter.com/pBgzZfeTUJ — Refess.com (@Refess) October 4, 2021

“Estamos 12 horas em pé numa viagem de ida e volta de Kiev para Zanzibar. E se estivermos de saltos altos, mal conseguimos andar”, afirma uma assistente de bordo, Daria Solomennaya em declarações à BBC.

“Muitas das minhas colegas são clientes permanentes de podologia [área de saúde especializada em patologias que afetam o pé]. Os dedos dos pés estão constantemente magoados por causa dos saltos”, estando quem os usa mais propenso a ter varizes e outras doenças associadas.

Além dos problemas de saúde que podem surgir graças a este tipo de regras de vestuário, Daria lembra que também pode haver complicações em casos de emergência: “Se houvesse alguma paragem de urgência na água uma colega teria de correr para abrir uma porta de emergência ao pé da asa do avião. Para isso teria de escalar entre assentos e passageiros. Imaginam fazer isso tudo como uma saia apertada.”

A especialista em estudos de género Olena Strelnyk afirma este é o momento em que acredita que a Ucrânia começou a abandonar as suas tradições sexistas, uma vez que “esta profissão é provavelmente uma das mais sexualizadas e mais associadas à mulher”.

Esta não é a única companhia área a alterar as suas políticas relativamente à apresentação dos seus empregados: a companhia Virgin Atlantic, sediada em Londres, já permite que as suas assistentes de bordo não utilizem maquilhagem. Na Japan Airlines, no Japão, também já não é obrigatório utilizar saltos altos e saia e a Norwegian Air, na Noruega, já permite que as assistentes utilizem sapatos rasos e retirou a obrigatoriedade de ter cosméticos a bordo.

Agora a Ucrânia junta-se a esta lista de países ao abranger um maior leque de opções de roupa para as assistentes de bordo, que agora podem escolher entre saltos altos e ténis, saias ou calças. Além disso as blusas e os casacos são menos justos que o habitual, possibilitando um maior conforto e segurança no trabalho.