Foi o primeiro ciclone a entrar na costa do golfo do Omã e a chegar ao interior do país, tendo chovido o equivalente a cinco anos em poucos dias. Pelo menos 13 cidadãos morreram e alguns pescadores iranianos continuam desaparecidos devido à passagem do ciclone Shaheen pelo oceano Índico, anunciaram esta segunda-feira autoridades locais.

Cyclone Shaheen is the first hurricane-strength storm in recorded history to enter the Gulf of Oman and make landfall.

Northern Oman’s average *annual* rainfall is just 4 inches (125 mm). Shaheen could produce five years worth of rain in just a few days.https://t.co/thRGP7LQYG

— Eric Holthaus (@EricHolthaus) October 4, 2021