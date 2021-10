O realizador Clint Eastwood e a empresa Garrapata, que detém os direitos de imagem do realizador, ganharam o processo, que se arrastava há cerca de ano, e foram indemnizados no valor de 6,1 milhões de dólares (cerca de 5,3 milhões de euros), na sexta-feira. A ação era contra a Mediatonas UAB, empresa lituana de CBD, acusada de usar, sem autorização, a imagem de Eastwood, a fim de parecer que o próprio estava a endossar os produtos da marca.

O produto em causa era CBD, abreviação de canabidiol — um composto não tóxico da planta canabis sativa — e, no ano passado, Eastwood entrou com dois processos num tribunal federal de Los Angeles contra três fabricantes e comerciantes dessa mesma substância. Acusou também 10 retalhistas de manipular os resultados das pesquisas feitas na internet através de “meta tags”.

De acordo com o primeiro processo, existia uma entrevista falsa de um meio de comunicação semelhante ao programa “Today”. Incluía uma foto do realizador de uma ida anterior e real ao “Today”, seguindo-se links para comprar os itens.

“Sr. Eastwood não tem conexão de qualquer tipo com nenhum produto CBD e nunca deu tal entrevista”, revelam os documentos do tribunal.

O juiz, R. Gary Klausner, do Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito Central da Califórnia, julgou o caso à revelia depois da marca Mediatonas UAB, a responsável pela publicação da entrevista falsa, não responder a uma intimação em março.

“Ao prosseguir com este caso e obter este julgamento, Eastwood demonstrou novamente uma disposição para confrontar as transgressões e responsabilizar aqueles que tentam lucrar ilegalmente com o seu nome, semelhança e boa vontade”, disse Jordan Susman, advogado do realizador e ator, em comunicado.

Embora o tribunal tenha concordado que Eastwood tem direito a indemnização pelo uso não autorizado do seu nome e da sua imagem, a instituição colocou algumas limitações ao processo.

“É necessário um contexto adicional para entender o que são os produtos de CBD e porque é que uma pessoa como Clint Eastwood não endossaria um produto à base de cannabis”, escreveu o juiz, acrescentando que a linguagem usada “não era difamatória”.