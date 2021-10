Um derrame de aproximadamente 570 mil litros de petróleo no condado de Orange, ocorrido este fim-de-semana, é já considerado um dos maiores da história recente da Califórnia. “Atualmente, a mancha de óleo mede cerca de 1,85 km de comprimento e vai do cais de Huntington Beach até Newport Beach”, informa o comunicado de imprensa do poder local.

A Guarda Costeira dos EUA empenha-se agora em conter os danos, tentando impedir que o petróleo se espalhe mais, sobretudo para áreas protegidas. As equipas estão a colocar skimmers, entre outras barreiras marítimas, a fim de travar infiltrações nos pântanos e na Reserva Ecológica Bolsa Chica.

Apesar dos esforços, o desastre ambiental “afetou significativamente Huntington Beach, com impactos ecológicos substanciais”, com a morte de animais selvagens, entre eles peixes e pássaros que ficaram encurralados pela corrente de óleo e a sujidade nas praias.

Huntington State Beach é o lar de várias espécies de pássaros, inclusive gaivotas e garças avermelhadas, raridades na costa oeste, de acordo com Ben Smith, biólogo e consultor ambiental do condado de Orange.

“Há alcatrão por todo lado”, disse Smith ao LA Times. “O óleo contaminou a água: é mau para a vida selvagem, mau para a água, mau para as pessoas que usam a água. É realmente lamentável”.

“Podemos pensar que podíamos ter descoberto como evitar que este tipo de coisas acontecesse, mas acho que não”, salientou ainda.

A rutura de um oleoduto conectado a uma plataforma de petróleo offshore conhecida como Elly terá sido a origem do acidente, disse a supervisora ​​do condado de Orange, Katrina Foley, no Twitter.

The major oil spill impacting our beautiful coast intensifies. UPDATES: The @Pacific_Airshow is cancelled.

-We were just notified that oil is continuing to spill from the pipeline breach location connected to oil rig Elly.

-The leak location is ~5 miles off the coast of HB — Supervisor Katrina Foley (@SupervisorFoley) October 3, 2021

Elly fica no topo de um grande reservatório de petróleo bruto chamado Campo Beta em águas supervisionadas pelo Departamento do Interior dos Estados Unidos. É uma das 23 plataformas de petróleo e gás instaladas em águas governamentais ao largo da costa sul da Califórnia, de acordo com o Bureau of Ocean Energy Management do Departamento do Interior.

A Guarda Costeira recebeu um relatório inicial de um brilho de óleo a cerca de três milhas da costa de Newport Beach por volta das 9h10 de sábado. A partir daí, os trabalhadores tentaram fechar o oleoduto, disse Kate Conrad, da Beta Offshore, uma produtora de petróleo do sul da Califórnia envolvida na operação.

No entanto, moradores da zona, citados pela LA Times, desconfiaram ainda antes do aviso das autoridades que algo não estava bem. Foi o caso de Kerry Keating, moradora de Newport Beach, que adiantou que ela e os vizinhos começaram a sentir um odor “horrível e forte” de alcatrão na sexta-feira à noite.

Este desastre ecológico coincidiu com o último dia do Pacific Air Show, evento que atrai milhares de visitantes a Huntington Beach. As autoridades cancelaram-no.