A estátua de George Floyd em Nova Iorque foi vandalizada este último domingo, mais uma vez, com tinta, como mostra o vídeo da CBS New York. A homenagem ao homem assassinado pela polícia americana no ano passado já tinha sido danificada, pouco tempo depois da sua apresentação.

De acordo com a polícia local, um homem que não foi identificado, foi gravado pela câmara de video-vigilância, na sua prancha de skate, a atirar tinta para a estátua, e a fugir, aproximadamente às 22h00 locais. Outras estátuas próximas, como a do congressista John Lewis, ou a de Breonna Taylor, mulher de Kentucky que também foi assassinada pela polícia no ano passado, não foram vandalizadas, de acordo com a Associated Press.

As autoridades locais não divulgaram o vídeo.

Não é a primeira vez que a estátua de George Floyd é vandalizada. A figura do homem cuja morte provocou um movimento de justiça racial, que se espalhou por todo o país, foi danificada com tinta preta, e com um alegado símbolo de um grupo de supremacia branca, cinco dias depois da sua apresentação, em Brooklyn, no feriado de Juneteenth (feriado que comemora a emancipação da comunidade afro-americana no país).

Alguns membros do grupo que colocou a estátua em Brooklyn, o irmão de Floyd e alguns residentes locais limparam os estragos da primeira vez e mudaram-na para a Union Square, no coração de Manhattan.

