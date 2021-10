É um cenário mau para os consumidores e péssimo para os retalhistas. A pandemia teve um forte impacto nas cadeias de abastecimento por todo o globo e a recuperação não está a ser fácil. Os inúmeros problemas no comércio internacional podem mesmo levar a quebras de stocks e prateleiras vazias no Natal nos EUA. “Em 43 anos nunca vi a situação tão má”, diz à Bloomberg Isaac Larian, diretor-executivo da MGA Entertainment, um dos maiores fabricantes de brinquedos à escala mundial.

Na origem está o facto de os grandes retalhistas não conseguirem repor os stocks não por um aumento do consumo, mas antes por problemas nas redes de transportes. Com maior parte das indústrias em países asiáticos, o Ocidente atravessa várias complicações logísticas. Os surtos de Covid-19 e o bloqueio do Canal do Suez levaram a que os portos ficassem parados durante meses, enquanto a falta de mão de obra atingiu particularmente o transporte de mercadorias por via rodoviária. “Os retalhistas estão a ter muitas dificuldades em conseguir encher as suas prateleiras”, relata Steve Azarbad, co-fundador e diretor de investimento da Maglan Capital.

Com a Black Friday e o Natal aproximar-se — épocas em que há um aumento do consumo —, é esperado que os problemas logísticos ainda se compliquem mais. “Vai haver menos brinquedos este outono” nas lojas, antecipa Isaac Larian, que confessa ter problemas para enviar os produtos desde outros países para os retalhistas norte-americanos, estando disponível para pagar dois mil dólares (cerca de 1.700 euros) a mais para conseguir alugar um contentor.

Para as lojas não ficarem sem stocks este outono, a estratégia delineada pela MGA Entertainment terá de ser seguida por outras empresas, dizem os especialistas ouvidos pela Bloomberg. O recurso ao frete aéreo ou o aluguer de navios de carga poderão ser algumas das soluções, mas isso terá impacto nas margens de lucro, não permitindo que todos os comerciantes suportem estes custos.

A loja de roupa American Eagle apostou no transporte de mercadorias por via aérea. “Estamos melhor que a maioria. Vamos conseguir que os nossos produtos estejam à venda no Natal”, afirma Michael Mathias, diretor financeiro da empresa, admitindo, no entanto, que nem todas os retalhistas conseguirão suportar estes custos.

“Os consumidores perdem porque as suas opções são limitadas”

Com o custo dos transportes de mercadorias a subirem, os retalhistas precisam de escolher criteriosamente o que enviam para as lojas, não fazendo sentido enviar produtos baratos de difícil transporte. Isto acabará por prejudicar os consumidores, que terão menos opção de escolha.

“Os consumidores vão ter de se conformar porque eles não vão ter uma grande seleção [de produtos]”, antevê Ken Hicks, diretor executivo da Academy Sports, uma empresa dedicada ao setor do desporto. “Os consumidores perdem porque as suas opções são limitadas. Não há um tempo normal no mundo empresarial, não há estabilidade”, acrescenta o CEO da Whom Home Jon Bass.

Os analistas esperam que este ano haja menos promoções que o normal, bem como possa mesmo haver uma subida dos preços, caso as margens de lucro se reduzam de forma substancial. Isto poderá fazer com que os consumidores preferiram apostar, na época natalícia, na oferta de experiências (como viagens ou idas a restaurantes), algo que será potenciado pelo facto de haver um alívio de restrições decorrentes da pandemia.