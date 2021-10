Uma explosão numa moradia com restaurante em Santana, na ilha da Madeira, causou esta segunda-feira cinco feridos ligeiros, um dos quais teve de ser transportado por precaução para o hospital, avança a TVI e confirmou a Agência Lusa.

O comandante dos Bombeiros Voluntários da Santana adiantou à Lusa que os donos não estavam no momento no imóvel. No andar superior do estabelecimento estavam “ainda a descansar a filha, o genro e um bebé, que por sorte saíram ilesos”.

“Apenas um rapaz foi transportado ao hospital do Funchal, porque se queixava de ferimentos numa perna”, acrescentou José António Freitas, mencionando que uma pessoa que estava a transportar para o local a funcionária que iria abrir o restaurante também foi atingida por alguns estilhaços, mas “sem gravidade, na cabeça”.

A explosão “partiu os vidros das casas laterais ao restaurante”, moradias que já estão a ser avaliadas por técnicos do Laboratório Regional de Engenharia Civil (LREC) da Madeira, referiu, indicando que “cinco pessoas ficaram desalojadas”.

Quanto ao restaurante, “ficou completamente destruído” e ainda há a registar “danos em duas viaturas”.

O responsável desta corporação indicou que fez deslocar para o local seis viaturas, entre as quais duas ambulâncias, e 19 bombeiros, estando o incêndio resultante desta explosão em fase de rescaldo.

O presidente da Câmara Municipal de Santana, o centrista Dinarte Fernandes, também está no local. A Lusa tentou contactá-lo, mas até ao momento não foi possível chegar à fala com o autarca.