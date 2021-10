A Great Wall Motor, o maior construtor privado chinês de automóveis, estará a negociar com Espanha e com a Nissan a aquisição das instalações fabris que o construtor nipónico detém em Barcelona, avança a Reuters. Aqui ao lado, a Nissan possui não uma fábrica mas sim três, a maior em Barcelona e as outras duas satélites (em Ávila, no centro, e em Cantábria, no norte), que empregam directamente cerca de 3000 pessoas e asseguram 20.000 postos de trabalho indirectamente.

Conforme aqui noticiámos, esse complexo industrial deveria ter fechado em 2020, como forma de a marca reduzir a capacidade (e os custos) de produção, no âmbito de um plano de reestruturação. Porém, a agitação junto dos catalães e a pressão exercida pelo Governo da Catalunha foram tais que levaram a Nissan a aceitar negociar o fecho daquela que é a segunda maior fábrica do construtor japonês na Europa. Pouco mais de dois meses depois do anúncio do encerramento, já o construtor japonês fazia uma ligeira “marcha-atrás” e informava que, afinal, iria adiar a decisão um ano. Ou seja, no próximo mês de Dezembro, a fábrica cessaria actividade, até porque a pick-up Navara, que aí é construída, vai ser retirada do mercado europeu.

Quando aceitou atrasar a sua saída de Barcelona, a Nissan comprometeu-se igualmente a colaborar com o governo catalão para agilizar a venda das suas instalações fabris, de modo a mitigar o impacto na força de trabalho. Segundo a referida agência, o destino das fábricas mais pequenas estará bem encaminhado, devendo uma ficar para a fabricante espanhola de scooters eléctricas Silence – empresa sediada em Barcelona a que a Seat se associou para fazer a sua primeira moto, a eScooter.

A outra fábrica de menores dimensões, em princípio, ficará para a empresa de engenharia local QEV Technologies, que lidera um hub de produção de veículos eléctricos para as companhias suecas Inzile e Volta, a primeira vocacionada para os furgões ligeiros, com uma capacidade de carga de até 1000 kg, a segunda apontada aos camiões para entregas urbanas.

Resta assim a fábrica maior da Nissan e será nessa que a Great Wall estará interessada, estando a estudar a possibilidade de ficar igualmente com as outras duas, ou seja, todo o complexo industrial – o que colocaria um travão na capacidade produtiva das empresas espanholas Silence e EQV. Daí que o director industrial da Nissan em Espanha, Frank Torres, tenha sentido a necessidade de afirmar: “Estamos convencidos de que seremos capazes de encontrar soluções benéficas para todos.”

O grupo automóvel chinês tem empreendido uma expansão fora da China que passa não pela construção de nenhuma fábrica, mas sim pela compra de instalações a outros construtores. Foi assim com as fábricas da General Motors na Tailândia e na Índia, e foi assim também com a fábrica de que a Mercedes se desfez, em Iracemápolis, no estado brasileiro de São Paulo. Ao que tudo indica, será também esta a via de entrada da Great Wall no Velho Continente, mercado que os chineses pretendem disputar já para o ano. E daí o “desfile” do Ora Punk Cat, a cópia eléctrica do Volkswagen Carocha, em certames.

Curiosamente, nesta ampliação do negócio além-fronteiras, os chineses da Great Wall só se viram obrigados a edificar uma fábrica na Rússia, mas com um parceiro local – tal como tem acontecido aos construtores estrangeiros que querem produzir e vender na China, tendo a Tesla sido a primeira a beneficiar de uma excepção à “regra”.

Fonte não identificada, mas alegadamente com conhecimento das conversações em curso, disse à Reuters que a Great Wall poderá até manter 1300 postos de trabalho dos 1600 empregos directos que estão em risco com o encerramento da operação da Nissan em Barcelona. Os restantes 1400 vão reformar-se antecipadamente ou terão acordado outras medidas compensatórias, segundo um elemento sindical.