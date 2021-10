Em atualização

Não, o problema não é (muito provavelmente) da sua internet. O Facebook e as outras redes sociais detidas pela empresa, como WhatsApp, Instagram e Messenger estão em baixo, pelo menos, desde as 17 horas.

E o problema não é só em Portugal. Os utilizadores do outro lado do Atlântico, no Brasil, rapidamente foram comunicando no Twitter (uma rede social concorrente) que serviços tinham em falta.