Já há data para a edição da Jornada Mundial da Juventude (JMJ) que vai acontecer em Lisboa, daqui a dois anos. O mega-evento, que deverá juntar milhares de jovens católicos na capital portuguesa, está agendado para os dias 1 a 6 de agosto de 2023.

A informação consta de um comunicado enviado pela organização da Jornada, que recorda que a marcação da data é “um dos momentos mais significativos da preparação”. Isto porque, como recorda o cardeal-patriarca de Lisboa, D. Manuel Clemente, no mesmo texto, a calendarização é relevante porque há “jovens de todo o mundo” que precisam de “preparar com maior detalhe a vinda a Lisboa”.

Apesar de ainda faltarem praticamente dois anos para o evento, as preparações já estão adiantadas, dadas as suas dimensões: neste momento, as equipas de trabalho do Comité Organizador Local, órgão “executivo” da organização, já contam com mais de 400 voluntários, adianta a nota. Além disso, nas 21 dioceses portuguesas há comités organizadores, a “dinamizar no seu território o caminho de preparação”.

O evento foi criado em 1985, por iniciativa de João Paulo II, e a primeira edição aconteceu no ano seguinte, em Roma. Em 2019, foi divulgada a escolha de Lisboa, embora o calendário tenha sofrido ajustamentos por causa da pandemia: o encontro em Lisboa era para acontecer já em 2022, mas por causa da Covid-19 foi atrasado por um ano.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Em reação ao anúncio, o presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, mostrou na altura a sua satisfação com o que considerou ser “uma vitória de Portugal”. Depois de uma audiência privada com o Papa Francisco, no Vaticano, chegou a antecipar os alegados planos do representante máximo da Igreja Católica para visitar também Fátima, durante a JMJ.

Entretanto, em julho deste ano, o Governo dava nota de que já estava criado um Grupo de Projeto, através de uma resolução aprovada em Conselho de Ministros, para acompanhar a preparação dos trabalhos em Portugal, dada a “diversidade, complexidade, natureza e dimensão das ações a desenvolver”.

O mesmo grupo, que passará a ser coordenado por José Sá Fernandes e iniciará funções este mês, irá, aliás, acompanhar a “requalificação e a valorização ambiental e ecológica da zona ribeirinha onde se localiza o Complexo Logístico da Bobadela”, uma vez que esses terrenos serão desocupados para a realização da Jornada.