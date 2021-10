Artigo em atualização

Marcelo Rebelo de Sousa diz que “as autárquicas têm sempre uma leitura nacional“, e que ao longo da história esta tem sido “nuns casos mais intensa, noutros casos menos intensa”, lembrando que já provocaram “a demissão do primeiro-ministro, uma agitação no tempo da AD ou a demissão do líder da oposição em 2017”.

Em entrevista à TVI — embora registe este efeito nacional das eleições locais — o Presidente da República explica que o “mandato presidencial está dividido em duas partes” e que esse meio são as legislativas. Daí que continue a defender que “tem de haver estabilidade governativa” até 2023 e que “irá até ao limite dos seus poderes” para o garantir (metendo neste saco a aprovação de orçamentos).

Marcelo Rebelo de Sousa esclarece ainda que é “uma alternativa forte” ajuda à estabilidade governativa, mas que essa alternativa se deve colocar em condições de tentar ganhar apenas em 2023. Para o Presidente da República diz que é “decisivo o que se vai passar para os próximos três/quatro meses”, em que “os partidos vão ter refletir sobre as autárquicas“.

Marcelo Rebelo de Sousa diz que, à esquerda, “o PS e os partidos que têm viabilizado orçamentos” têm de “pensar que leitura retiram das autárquicas: reforçar a prazo a base de poder ou enfranquecê-la”. Já à direita, lembra o Presidente, “ficou clara a falta de coligação possível” entre os dois partidos com a demissão de Passos Coelho, provocando fragmentação à direita. Segundo Marcelo, “para haver uma alternativa forte à direita, não é um problema de liderança, é um problema de estratégia” e diz que os próximos meses são decisivos porque “os partidos [PSD e CDS] vão ter congressos, vão ter diretas”.

Sobre a mudança de líderes do PSD e do CDS, Marcelo demarca-se: “Isso já não é comigo”. E elenca o que espera nunca fazer: “Eu não tenciono criar nenhum partido, nem promover nenhum congresso para apoiar uma oposição, não tenciono, se for possível, ter exercício do poder de dissolução do Parlamento até ao fim do mandato parlamentar.” Marcelo diz que, do que depender dele, o que pode ser acusado é de ser “estabilizador a mais”.

Quanto a António Costa poder continuar como primeiro-ministro para lá de 2023, Marcelo Rebelo de Sousa diz que “dependerá da reflexão do secretário-geral do PS que fará da situação pós-autárquicas”. O Presidente da República defendeu ainda a sua versão de analista como algo útil para “furar balões” e “prevenir crises”.

Sobre a fuga de Rendeiro, Marcelo Rebelo de Sousa diz que defendeu uma reforma da Justiça e que espera que as doze medidas contra a corrupção proposta pelo Governo, que estão em discussão no Parlamento, sejam aprovadas.

O Presidente da República lamenta que em Portugal há “uma tendência para a autoestima baixa” e para um “amor próprio baixo”, mas elencou vários bons sinais do país, destacando a “indústria renovada”, um “aumento das exportações” e um “SNS que respondeu bem à pandemia”.

O Presidente da República diz ainda que foi “inopinadamente” que surgiram notícias que o Chefe do Estado Maior da Armada (CEMA) iria ser “demitido” e “substituído” e que reitera que isso “não correspondia à realidade”. Naquilo que parece uma indireta à audiência pedida por António Costa, Marcelo Rebelo de Sousa diz que “não quis dramatizar”, mas que limitou-se a responder na manhã seguinte a esclarecer que “quem exonera é o Presidente”. Acrescentou ainda que os equívocos foram esclarecidos no encontro com o primeiro-ministro.

O chefe de Estado diz ainda que o “comunicado esclareceu” que aconteceu exatamente o que tinha dito e que, apesar da movimentação do ministro, há neste momento uma “situação de estabilidade.”