Neymar teve um jogo desastrado e esteve mesmo na perda de bola que resultou no primeiro golo sofrido pela equipa. Lionel Messi destacou-se em alguns passes, teve um livre à trave e pouco mais. Kylian Mbappé viu um golo anulado, foi o mais rematador mas também não conseguiu marcar. Depois da vitória na Liga dos Campeões com o Manchester City, o PSG sofreu a primeira derrota na Ligue 1 frente ao Rennes com o trio maravilha abaixo do rendimento esperado. Ainda assim, dentro do desacerto, o francês foi aquele que mostrou maior vontade de rumar contra a maré. Acabado o encontro, soltou a “bomba”.

Numa altura de paragem para os compromissos das seleções nacionais, Mbappé deu uma entrevista à RMC Sports onde abriu o livro sobre o que se passou no verão e a vontade de sair do PSG. A começar logo por aí, assumindo o desejo de mudar de ares e criticando a postura dos franceses a esse propósito.

“Pedi para ir embora porque a partir do momento em que não queria renovar disse ao clube que preferia sair. Queria que o clube recebesse uma indemnização importante com a minha venda para que pudesse fazer uma contratação de qualidade para o meu lugar. O PSG é um clube que me deu muito, fui sempre feliz nos quatro anos que levo lá e continuo a ser. Anunciei isso com o tempo suficiente de antecipação para que o clube conseguisse dar a volta. Queria que tudo saísse bem para que chegássemos a um acordo. Mas também disse que se quisessem que ficasse, eu ficava”, referiu numa entrevista que será conhecida na íntegra esta terça-feira e que foi conduzida pelo antigo internacional gaulês Jérôme Rothen.

“Dizem que recusei seis ou sete ofertas de renovação, que não queria mais falar com o Leonardo e isso não está correto. Não me compete a mim julgar, a minha posição estava clara. Disse que o tempo suficiente de antecipação. Queria ir no final de julho e foi nessa altura que disse. Não gostei quando disseram no final de agosto ‘Sim, agora quer ir’. É mentira, disse no final de julho que me queria ir embora”, acrescentou.

Curiosamente, Rothen tinha sido um dos elementos mais críticos do avançado durante o Campeonato da Europa, com muitas críticas ao trabalho do jogador e ao que se passava nos bastidores da equipa francesa. “Ele é o líder em campo e isso não me preocupa mas que faça isso para além do campo isso já me chateia. Penso que o Dider Deschamps já não consegue lidar com ele e é problemático. É impressionante que o deixe fazer tantas coisas, disperar-se. O seu ego é desmesurado, tem sido um problema desde o início do EuroEsperamos muito mais do Mbappé. Toda a gente pensa que é um dos melhores jogadores da Europa mas se o colocas num nível elevado não te podes contentar com um passe para o Benzema e um duelo fisicamente ganho”, comentou então o ex-internacional que passou também pelo PSG.