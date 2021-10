O Prémio Nobel da Medicina foi atribuído aos cientistas David Julius e Ardem Patapoutian “pelas suas descobertas de recetores para temperatura e tato”. Os dois investigadores revelaram como o calor, o frio e o tato podem iniciar sinais no sistema nervoso, ligando-nos ao mundo que nos rodeia e ao nosso próprio organismo.

BREAKING NEWS:

The 2021 #NobelPrize in Physiology or Medicine has been awarded jointly to David Julius and Ardem Patapoutian “for their discoveries of receptors for temperature and touch.” pic.twitter.com/gB2eL37IV7 — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 4, 2021

Um dos grandes mistérios que a humanidade enfrenta é a questão de como sentimos o ambiente em que estamos inseridos: há milhares de anos que os investigadores se questionavam sobre “como a luz é detetada pelos olhos, como as ondas sonoras afetam os ouvidos internos e como diferentes compostos químicos interagem com os recetores no nosso nariz e boca, gerando cheiro e sabor”.

No fim dos anos 90, David Julius quis perceber como é que a capsaicina, uma substância química da pimenta preta, causava as sensações de ardor associados a esta especiaria. O cientista criou uma biblioteca de milhões de fragmentos de ADN correspondentes a genes que são expressados nos neurónios sensoriais para estes reagirem à dor, calor e toque, incluindo um fragmento que codifica a proteína capaz de reagir à capsaicina.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Estes genes foram expressados individualmente em células de cultura que normalmente não reagem à capsaicina. Foi assim que David Julius encontrou um único gene capaz de tornar as células sensíveis à capsaicina, que codifica um canal com recetores para aquela substância química — canal esse batizado mais tarde de TRPV1.

“A descoberta do TRPV1 foi um grande avanço, abrindo caminho para a revelação de recetores de deteção de temperatura adicionais”, continua o comité do Prémio Nobel. A descoberta destes recetores do calor, assim como do frio e do tato, podem ser usados como alvos para terapêutica.

Prémios Nobel distinguem aqueles “que fizeram o maior benefício para a humanidade”

Esta distinção é entregue anualmente a quem mais tenha contribuído para o desenvolvimento da medicina. Alfred Nobel, químico sueco que inventou a dinamite, reservou 94% da fortuna à criação deste e de outros quatro prémios (Física, Química, Literatura e Paz), que deveriam ser entregues “àqueles que fizeram o maior benefício para a humanidade”.

Este ano, o vendedor de qualquer Prémio Nobel ganhará 10 milhões de coroas suecas (cerca de 986 mil euros), mais um milhão (pouco menos que 96 mil euros) que em 2019 e sensivelmente o mesmo que no ano passado. De acordo com o Conselho de Administração da Fundação Nobel, o aumento do valor do prémio em 2020 é o resultado de um “reforço económico” feito na instituição nos últimos oito anos.

Em 2020, o Prémio Nobel da Medicina foi entregue a a Harvey J. Alter, Michael Houghton e Charles M. Rice, três cientistas que descobriram o vírus que provoca a hepatite C. De acordo com a Assembleia Nobel do Instituto Karolinska (Estocolmo, Suécia), os investigadores “tiveram uma contribuição decisiva contra a hepatite transmitida pelo sangue”, que causa cirrose e cancro no fígado. “A descoberta do vírus da hepatite C revelou a causa dos casos restantes de hepatite crónica e possibilitou exames de sangue e novos medicamentos que salvaram milhões de vidas”, nota a Assembleia.

Portugal já venceu um Nobel da Medicina. Em 1949, o neurologista António Egas Moniz venceu o prémio graças ao desenvolvimento da lobotomia, uma técnica de cirurgia cerebral que já não é utilizada na atualidade. Foi o primeiro de dois Prémios Nobel entregues a uma personalidade portuguesa (o outro foi o Nobel da Literatura, para José Saramago, em 1998) e o único na área da Medicina.

Entre os 222 laureados com o Nobel da Medicina, distribuídos por 111 edições, 12 são mulheres e apenas uma não partilhou o prémio com mais ninguém. O primeiro galardoado de todos foi Emil Adolf von Behring “pelo seu trabalho na soroterapia, especialmente a sua aplicação contra a difteria, pela qual abriu um novo caminho no domínio da ciência médica e, assim, colocou nas mãos do médico uma arma vitoriosa contra doenças e mortes”.