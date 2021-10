Foram diagnosticados 193 novos casos de Covid-19 em Portugal nas últimas 24 horas, de acordo com o boletim desta segunda-feira da Direção-Geral da Saúde. O documento dá ainda conta de mais sete mortes pela doença. Trata-se do menor número de novos casos num dia desde 10 de maio, quando se registaram 158 novos casos. É a primeira vez desde o mês de maio que o número de novos casos num dia fica abaixo dos 200.

Os números relativos a domingo elevam o balanço da pandemia em Portugal para um total de 1.071.307 casos diagnosticados e 18 mil óbitos.

Por outro lado, recuperaram da infeção mais 331 pessoas nas últimas 24 horas, o que leva a que o número de casos ativos tenha descido. São agora 30.222 (menos 145 do que no domingo).

Quanto aos dois principais indicadores que formam a matriz de risco, regista-se esta segunda-feira uma descida da incidência de 101,7 para 94,3 casos por 100 mil habitantes, e uma subida ligeira do R(t) — o número médio de infetados por cada caso confirmado — de 0,89 para 0,91.

Mortes registadas em Lisboa e Vale do Tejo, Norte e Centro. Uma das vítimas estava na faixa etária dos 40 anos

De acordo com o boletim da DGS, morreram quatro pessoas na região de Lisboa e Vale do Tejo, duas pessoas na região Norte e uma pessoa na região centro. Nas restantes regiões do país, não foram registadas vítimas mortais da Covid-19. Ainda assim, o vírus continuou a propagar-se em todas as regiões do país, com a seguinte distribuição: 53 novos casos na região Norte, 51 em Lisboa e Vale do Tejo, 38 no Alentejo, 29 no Centro, 11 no Algarve, oito na Madeira e três nos Açores.

Segundo a informação etária disponibilizada pela DGS, uma das vítimas mortais foi um homem com idade entre 40 e 49 anos. Morreram também duas pessoas entre os 70 e os 79 anos (um homem e uma mulher) e quatro pessoas acima dos 80 anos (dois homens e duas mulheres).

Mais nove internados em enfermaria, mas menos uma pessoa em cuidados intensivos

Relativamente à pressão sobre os serviços de saúde provocada pela pandemia da Covid-19, regista-se um aumento do número de pessoas internadas (há agora 351, mais nove do que no domingo), mas uma redução do número de internados mais graves, em cuidados intensivos (estão 68 pessoas nessas condições, menos uma do que no domingo.