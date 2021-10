Desde 2010 que Instituto Nacional de Música do Afeganistão tem sido uma referência na luta pela igualdade de género no país. Não só apoiava a educação de raparigas, como criou a sua própria orquestra inteiramente feminina em 2015 — a Zohra — que chegou mesmo a fazer uma turné mundial e se tornou num símbolo de mudança.

Mas o panorama mudou quanto o grupo talibã assumiu o controlo do Afeganistão e o instituto se tornou um alvo a abater, conta o diretor, Ahmad Naser Sarmast, em declarações à rádio Observador. O novo governo encerrou as instalações desta escola de música, a conta bancária foi congelada e os professores foram atacados.

Para além disso, o diretor do instituto refere o regresso de uma velha regra: no antigo governo do grupo extremista, entre 1996 e 2001, a maior parte dos estilos de música foram proibidos e agora Sarmast descreve um cenário em que os alunos não podem aprender música no Afeganistão.

Mas há uma luz em todos os túneis e este não é exceção. Nesta história, o nome dessa luz é Portugal.

Depois de vários contactos, em agosto Ahmad Naser Sarmast falou com representantes do Governo português, que garantiram uma nova oportunidade para os jovens do Afeganistão.

A viagem estaria marcada para 28 de agosto, mas o diretor conta que “a segurança do aeroporto (de Cabul) e a presença dos talibãs” destruíram essa esperança.

O grupo foi obrigado a permanecer no país, mas no domingo, uma parte conseguiu fugir para Doha, a capital do Qatar. Ao todo são 101 estudantes que escaparam do terror talibã e que agora contam chegar a Portugal nos próximos dias.

Sarmast afirma que o Governo português manteve a vontade de receber estes estudantes, assim como os jovens que ainda não conseguiram sair do Afeganistão. Para além disso, serão ainda acolhidos familiares destes estudantes, dos professores e dos funcionários do Instituto Nacional de Música do Afeganistão. Ao todo serão 284 pessoas que recebem uma nova oportunidade.

Ahmad Naser Sarmast descreve esta disponibilidade de Portugal como uma forma de devolver a felicidade aos estudantes.

Eu vi muitas vezes a felicidade que tocar um instrumento dá a uma criança, a um adolescente. É o quanto a música faz as pessoas felizes. É assim que a música junta civilizações, religiões, pessoas, países. O que o governo de Portugal fez foi dar uma bela oportunidade de salvar a música tradicional do Afeganistão e partilhá-la também com as pessoas de Portugal

Sarmast conta que os alunos vão ficar tem pousadas e dormitórios temporários, assim como os professores e os funcionários. O diretor não tem a certeza se estes refugiados vão ficar todos juntos, mas tem um único pedido: “os alunos têm de ficar juntos”. O responsável admite ainda que vão surgir vários problemas durante os primeiros dias, motivo pelo qual anseia por chegar a Portugal e conseguir respostas pessoalmente com o Governo.

Durante a conversa, o diretor da escola de música remete ainda para a visita do Instituto Nacional de Música do Afeganistão a Portugal, em 2018. Graças a essa viagem, o diretor garante esta é “uma escolha maravilhosa” e que os alunos já estão “familiarizados com o país e com o amor dos portugueses pela música”.

Mas Ahmad Naser Sarmast quer mais. O diretor do Instituto Nacional de Música refere que a prioridade também é salvar o sonho das crianças que querem ter um futuro na música. Sarmast conta que tem ligações ao Instituto Gulbenkian, mas que quer “a própria escola de música” para preservar a música tradicional afegã e para a partilhar com os portugueses.

O Observador tentou entrar em contacto com o Ministério dos Negócios Estrangeiros para confirmar a receção destes alunos, mas não conseguiu obter uma resposta. Já o Ministério da Administração Interna desconhece o acordo para acolher os alunos do Instituto Nacional de Música do Afeganistão.