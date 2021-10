O Conselho de Ministros vai reunir esta terça-feira, feriado de 5 de outubro, numa reunião extraordinária que servirá para iniciar a fase final de aprovação da proposta de lei do Orçamento do Estado (OE) para 2022, de acordo com informação avançada pelo Público.

A reunião extraordinária ocorre ao mesmo tempo das negociações que decorrem ao longo desta semana, entre o Governo e o Bloco de Esquerda, PCP, PEV e PAN, para que estes partidos aprovem a proposta de OE para 2022

A proposta de OE tem de ser entregue até à próxima segunda-feira, dia 11 de outubro, já que dia 10 de outubro, o final do prazo em que o documento tem de dar entrada na Assembleia da República, ocorre num fim de semana. Desta forma, a proposta de contas do Estado será entregue no dia útil seguinte. A votação final global da proposta de OE está prevista para dia 25 de novembro, uma vez terminado o debate e votações no Parlamento.