O Xavier é um jovem de 32 anos que vive sozinho num pequeno, porém moderno, apartamento. Adepto de todo o tipo de gadgets desde tenra idade, ainda se lembra do dia em que teve contacto com o primeiro telemóvel, no início do século XXI. Não era um smartphone, longe disso. Era, aliás, muito mais phone que smart – dava para fazer chamadas, enviar sms e, com sorte, jogar um jogo com gráficos e controlos bastante rudimentares.

Muito mudou, entretanto. Hoje, o Xavier traz consigo provavelmente o mais tecnológico dos smartphones que existem no mercado, o Xiaomi 11T Pro. Muito mais do que apenas um telemóvel, o Xiaomi 11T Pro é um aliado indispensável na vida do Xavier, de manhã à noite. Para o provar, segue-se uma pequena descrição cronológica do seu dia.

7h20: Hora de acordar. O Xavier sincronizou o Xiaomi 11T Pro com outro gadget da marca, o Mi Smart Clock, que junta as funções de despertador à de assistente virtual. A sua música favorita, gravada no telemóvel, dá o mote para o início de mais um dia. Num ápice consegue também perceber o estado do tempo e as principais notícias.

8h00: O Xavier prepara-se para sair de casa quando percebe que não carregou o telemóvel durante a noite. Não é problema: a tecnologia HyperCharge de 120W, que permite-lhe carregar a bateria dos 0 aos 100% em apenas 17 minutos, o tempo de preparar e tomar um pequeno-almoço nutritivo.

9h00: No percurso até ao escritório, Xavier usa os transportes públicos: assim sempre pode ir vendo mais um episódio da sua série favorita, que no fabuloso ecrã plano AMOLED de 120 Hz e 6,67’, com TrueColor, 1 milhar de milhão de cores e pico de brilho de 1000 nits, lhe permite sentir-se praticamente dentro da ação.

10h30: No seu trabalho como consultor comercial para uma empresa multinacional, Xavier está muito dependente do telemóvel. Mas não precisa de confundir contactos pessoais e profissionais: com a capacidade Dual 5G do Xiaomi 11T Pro, pode usar dois cartões SIM (com capacidade 5G) em simultâneo e escolher qual deles quer utilizar a cada momento.

13h: Xavier é aquilo a que na gíria se chama “foodie”. Ou seja, gosta muito de comida, conhece todos os restaurantes da moda e tem por hábito tirar fotografias às suas refeições. O Xiaomi 11T Pro é um aliado importantíssimo nesse passatempo graças ao seu setup triplo de câmaras, composto por uma câmara de 108 MP, uma telemacro 2x – para aqueles pormenores que passam despercebidos a olho nu – e uma ultra grande-angular de 120°, ideal para apanhar mesas inteiras, cheias de boa comida.

18h: À saída do trabalho, Xavier apanha um final de dia esplendoroso. Decide filmá-lo para guardar para a posteridade. A capacidade de gravação 4K HDR10+, com mais de 1 milhar de milhão de cores – que permite ao Xiaomi 11T Pro otimizar as proporções de brilho, cor e contraste frame a frame – tornam o cenário ainda mais bonito, o que parece quase impossível. Os diversos efeitos especiais disponíveis, como Magic Zoom ou Time Freeze, dão ao filme um tom quase hollywoodesco. E o Audio Zoom permite-lhe focar o som nos pássaros que cantam numa das árvores das redondezas.

19h30: Já equipado, Xavier faz a sua corrida habitual. Gosta de trilhos florestais e leva o Xiaomi 11T Pro consigo: este é também um smartphone todo-o-terreno, à prova de pó e salpicos de água e revestido pelo muitíssimo resistente vidro Gorilla Glass Victus de última geração, resistente a quedas em superfícies duras e ásperas de alturas até 2 metros.

20h30: De volta a casa, nem liga o telemóvel ao seu sistema de som: aproveita a fabulosa qualidade das colunas stereo Harman Kardon para um duche retemperador ao som de um podcast sobre comida – lá está – de que não tem perdido um episódio.

22h: O jantar foi rápido e Xavier entretém-se agora a fazer do Xiaomi 11T Pro a sua consola portátil. Se sobre a qualidade do ecrã já falámos, a sua capacidade de resposta extrema, com a AdaptiveSync de 120Hz e uma touch sampling rate de até 480Hz, aliadas ao potente processador Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G e aos 8GB de Ram, fazem correr todos os jogos de forma suave.

23h30: O Xavier vai deitar-se e pousa, finalmente, o Xiaomi 11T Pro. Amanhã é outro dia.