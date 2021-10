(Em atualização)

A denunciante do Facebook, Frances Haugen, que divulgou dezenas de milhares de documentos internos, está a ser ouvida no Congresso norte-americano esta terça-feira, um dia depois de ter dado uma entrevista à cadeia televisiva CBS a revelar os motivos que a levaram a expor publicamente um conjunto de informações polémicas sobre o funcionamento interno da rede social.

Logo no início da audiência, o Facebook foi comparado às grandes empresas tabaqueiras pelo senador democrata Richard Blumenthal, que considerou que as grandes empresas tecnológicas estão a viver agora um momento semelhante ao que a indústria tabaqueira viveu no passado: estão a confrontar-se publicamente o com o facto de estarem conscientes do carácter tóxico e viciante do seu produto e nada fazerem quanto a isso.

“Estou aqui hoje porque acredito que os produtos do Facebook prejudicam as crianças, alimentam a discórdia e enfraquecem a nossa democracia. A liderança da empresa sabe como tornar o Facebook e o Instagram mais seguros, mas não faz as alterações necessárias porque pôs os seus lucros astronómicos à frente das pessoas”, concordou Frances Haugen na abertura do seu testemunho.

Frances Haugen é uma ex-funcionária da empresa de Mark Zuckerberg que se demitiu em maio deste ano — e que, nos meses seguintes, divulgou dezenas de milhares documentos internos que mostram como o Facebook estava ciente de que a rede social Instagram é tóxica para a saúde mental, sobretudo entre raparigas adolescentes, mas optou conscientemente por dar prioridade aos lucros da empresa e não fazer alterações no modelo de funcionamento da rede.

Além disso, as revelações feitas por Haugen, publicadas no mês passado no The Wall Street Journal, mostraram também como o Facebook beneficia da proliferação do discurso de ódio na rede social — embora mantenha compromissos públicos relacionados com a erradicação desse tipo de conteúdos, bem como de notícias falsas e desinformação.

No entender de Frances Haugen, só um reforço da regulação pública por parte das autoridades políticas norte-americanas levará grandes empresas tecnológicas como o Facebook a chegar à “transparência total”. Entre as principais informações vindas a público devido à denúncia de Haugen encontra-se o facto de a empresa de Mark Zuckerberg ter realizado estudos internos pormenorizados sobre o impacto das redes sociais em vários públicos-alvo — e ter um conhecimento detalhado sobre os efeitos nocivos do uso das redes —, mas nunca os ter revelado publicamente, optando antes por capitalizar esses efeitos no sentido de aumentar a utilização dos produtos da empresa pelos mais novos.

“Enquanto o Facebook continuar a operar na sombras e a esconder as suas investigações do escrutínio público, será impossível de responsabilizar. Enquanto os incentivos não mudarem, o Facebook não vai mudar”, disse.

O depoimento da denunciante acontece um dia depois de o Facebook, Instagram e WhatsApp terem estado inativas durante mais de seis horas. A rede social Facebook disse que “a causa principal da interrupção foi uma alteração de configuração defeituosa”. A empresa indicou, na segunda-feira à noite, ainda não haver “provas de que os dados dos utilizadores tenham sido comprometidos como resultado” da interrupção.