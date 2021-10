Esta terça-feira, foram registados mais 730 casos de Covid-19 e nas últimas 24 horas mais quatro pessoas morreram vítimas da doença. Há exatamente um ano, o boletim de 5 de outubro de 2020 dava conta que o número de infeções detetadas era sensivelmente o mesmo: 734 novos casos. Mas, se neste indicador as diferenças são poucas, o mesmo não se pode dizer quanto às vítimas mortais e aos internamentos: mortes eram três vezes mais e internamentos mais do dobro.

No dia 5 de outubro de 2020, morreram 13 pessoas por Covid-19 — mais de três vezes mais do que as quatro pessoas que morreram esta terça-feira. Há um ano, havia 701 pessoas internadas, face às 346 que estão hospitalizadas esta terça-feira — ou seja, menos de metade.

Ainda assim, o número de novos casos disparou esta terça-feira face aos dias anteriores, segundo revela o boletim da DGS. Nos últimos quatro dias os casos diários situaram-se sempre abaixo dos 600. Aliás, no dia 3 de outubro, esse número foi de 449 e ontem, segunda-feira, foram registados 193 novos casos — o número mais baixo desde maio. Em comparação com a última terça-feira, 28 de setembro, houve também uma subida: nesse dia, foram registados mais 600 casos.

Número de mortes mais baixo dos últimos quatro dias. Norte regista mais casos

Em contrapartida, há quatro dias que o número de mortes não era tão baixo. Nos últimos quatro dias, têm-se registado sete vítimas mortais. Assim, o valor registado esta terça-feira é o mesmo que o registado a 1 de outubro, há quatro dias.

Das quatro mortes, duas foram registadas em Lisboa e Vale do Tejo e as restantes duas foram registadas no Norte. As vítimas mortais são todas homens com mais de 50 anos: um na faixa etária dos 50 aos 59 anos, outro entre os 60 e 69, o terceiro entre os 70 e 79 e, por fim, uma vítima com mais de 80 anos.

A região Norte foi a que registou mais casos, com 272 novas infeções. Segue-se Lisboa e Vale do Tejo com 185 novas infeções, o Centro com mais 126, o Alentejo com mais 60, o Algarve com mais 53. Nas ilhas, há mais 22 casos nos Açores e mais 12 na Madeira.

Internamentos descem após dois dias a subir. Casos ativos abaixo dos 30 mil pela primeira vez desde junho

Após dois dias consecutivos a subir, os internamentos por Covid-19 desceram: há menos cinco pessoas internadas desde o último balanço, fazendo descer para 346 o número de internamentos. Há cinco dias consecutivos que o número de doentes internados está abaixo da linha dos 400. Quanto aos cuidados intensivos, há agora 62 pessoas internadas — menos seis do que no dia anterior.

Há menos 338 casos ativos, o que faz descer o número total para 29.884. Isto significa que o número de casos ativos está abaixo dos 30 mil — o que já não acontecia há mais de três meses. É preciso recuar a 24 de junho para encontrar um dia com menos de 30 mil casos ativos: nesse dia havia 29.687 casos ativos. Desde então, esse valor manteve-se acima dos 30 mil, depois, acima dos 40 mil, chegando a estar acima dos 50 mil no final de julho.

Nas últimas 24 horas, mais 1.604 pessoas recuperaram da doença, fazendo subir para 1.024.149 o número total de recuperações contabilizadas desde o início da pandemia.