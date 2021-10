Medina pagou 20 mil euros por projeto para rotunda ciclável na Almirante Reis a quatro dias das eleições

Cinco dias antes de assinar o ajuste direto, numa das ações de campanha eleitoral, Fernando Medina reuniu a sua comitiva e fez o percurso entre Telheiras e o Martim Moniz através das ciclovias da cidade, tendo percorrido a avenida Almirante Reis de bicicleta.

O Observador questionou a autarquia lisboeta sobre o ajuste realizado, mas não obteve resposta em tempo útil. Ainda assim, fonte da autarquia deu uma resposta breve durante um dos contactos iniciais, a explicar que se tratou de um ajuste ao projeto já existente para a Praça do Chile, que não contemplava uma parte ciclável, uma vez que na altura em que o projeto foi desenhado ainda não existia qualquer ciclovia na avenida Almirante Reis.

Sobre o facto de o ajuste ter sido realizado a quatro dias das eleições, quando um dos candidatos já tinha garantido que seria para eliminar a ciclovia — logo, também a necessidade de reajustar o projeto inicial –, a autarquia não se pronunciou.

Autarquia pagou mais de 65 mil euros no final de agosto por duas sondagens à Eurosondagem

Outro dos contratos publicados no Portal BASE já depois das eleições diz respeito a duas sondagens. A “aquisição de serviços de recolha de dados para aplicação dos dois inquéritos e realização do respetivo trabalho de campo” adjudicada — depois de uma consulta pública à Universidade Católica e à Eurosondagem — à Eurosondagem custou aos cofres da autarquia 65.333 euros e tinha como prazo máximo para a realização das sondagens 70 dias.

Uma vez que os documentos dos contratos estão inacessíveis no Portal BASE há vários dias torna-se impossível saber, neste momento, qual o intuito das sondagens aplicadas. O Observador contactou a autarquia lisboeta igualmente sobre este ajuste direto mas, tal como no caso da rotunda na Praça do Chile, ainda não obteve qualquer esclarecimento.

Neste caso, no entanto, há uma diferença de mais de um mês entre o ajuste realizado a 27 de agosto e a publicação no Portal BASE a 4 de outubro, já depois de decorrido todo o mês de setembro e a totalidade da campanha eleitoral para as eleições autárquicas de 26 de setembro.