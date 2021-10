Casa cheia no Liceu de Barcelona. Família, amigos e demais personalidades ligadas ao desporto e também à Catalunha. Uma cadeira vazia, uma enorme imagem de fundo do anfitrião. O cenário que pareceu sempre impossível era agora uma inevitabilidade mas nem por isso deixaria de ser algo marcante. Aos 41 anos, que foram feitos em julho na antecâmara dos Jogos Olímpicos de Tóquio, o adeus ia ser anunciado.

“Hoje estou aqui para comunicar o que todos já podiam antecipar: vou retirar-me do basquetebol profissional. É uma decisão difícil de tomar depois de tantos anos mas é uma decisão ponderada. Há que saber mudar o rumo e desfrutar. Queria acabar a jogar e não de muletas e com operações”, anunciou o antigo poste espanhol, já com os pais, o irmão Marc, a mulher Cat McDowell e a filha na primeira fila.

Após ter começado a carreira como sénior no Barcelona, onde esteve três anos até 2001, Pau passou de seguida quase duas décadas na NBA entre Memphis Grizzlies (2001-2008), Los Angeles Lakers (2008-2014), Chicago Bulls (2014-2016), San Antonio Spurs (2016-2019) e Milwaukee Bucks (2019), tendo ainda assinado pelos Portland Trail Blazers sem nunca ter jogado antes de fazer os últimos meses na casa de partida, o Barça, onde conseguiu em 2021 aquele que foi o seu terceiro Campeonato de Espanha.

Entre várias distinções individuais, Pau Gasol conseguiu ser duas vezes campeão da NBA pelos LA Lakers entre uma carreira onde se destacou também como símbolo da geração de ouro do basquetebol espanhol: foi campeão mundial em 2006, foi tricampeão europeu em 2009, 2011 e 2015 (tendo ganho ainda mais quatro medalhas) e chegou a três pódios nos Jogos Olímpicos, com a prata em 2008 e 2012 e o bronze em 2016. Antes, já tinha sido também campeão europeu e mundial em Sub-18 e Sub-19.

“Em maio de 2019 decidi operar-me ao pé, uma fratura do pé complicada de recuperar. Assinei pelos Portland uns meses depois com o desejo ambicioso de jogar em seis meses mas apareceu uma nova linha de fratura. Tivemos de reformular tudo e fazer um tratamento novo que nos fez esperar. Havia pessoas que achavam que não voltaria a jogar aos 39 anos mas tinha uma série de objetivos e quis lutar pelo improvável. Tinha o sonho de jogar um dia perante a minha filha e trabalhei para isso. Chegou a um ponto onde estava tranquilo porque se a minha carreira acabasse estava em paz e foi quando apareceu essa oportunidade de acabar no Barça, que não estava nos planos, e jogar uma vez mais pela ‘Família’, apesar de não termos conseguido desta vez uma medalha. Jogar foi uma vitória”, comentou o poste.

Entre muitos agradecimentos, Gasol (ou o Gasol mais velho) não esqueceu também Kobe Bryant, que ao ser mencionado motivou uma grande salva de palmas. “Tenho de fazer uma menção especial porque tinha de estar aqui… mas é assim a vida”, começou por dizer. “Sentimos muita falta tanto dele como da sua filha Gigi. Foi ele que me ensinou a ser um melhor competidor e um ganhador. Considerei sempre que era o meu irmão mais velho. Obrigado por tudo, Kobe”, completou num dos momentos mais emocionados.