Uma, duas, três, oito. O Campeonato não tem sido o esperado para algumas equipas do principal escalão mas nem por isso o som da “chicotada psicológica” se ouviu até ao início de outubro. Num dia, tudo mudou. E essa alteração acabou por vir de um conjunto do qual não se estava à espera, até pelo excelente trajeto que foi feito na última temporada com uma inédita qualificação para as competições europeias.

Depois de uma reunião entre Rui Pedro Soares e Petit que cancelou o treino do Belenenses SAD marcado para a manhã desta terça-feira mas que não trouxe novidades em relação a possíveis alterações técnicas na equipa, Daniel Ramos está de saída do Santa Clara, preparando-se para rumar à Arábia Saudita.

O treinador dos açorianos, que antes passara por Marítimo, Desp. Chaves, Rio Ave ou Boavista, entre outros, prepara-se para aceitar uma proposta do Al Fayha, atual sexto classificado no principal escalão do país a seis pontos do Al-Ittihad (tendo menos um jogo). Aos 50 anos, Daniel Ramos terá a sua primeira experiência no estrangeiro depois de ter conduzido o Santa Clara pela primeira vez às provas europeias, onde caiu no playoff de acesso à fase de grupos da Conference League. Os açorianos ocupam nesta fase o 15.º lugar da Primeira Liga com apenas uma vitória e seis pontos em oito jornadas.

De recordar que a atual edição da Primeira Liga poderia ter sido a primeira sem qualquer mudança nas estruturas técnicas das equipas nas nove jornadas iniciais desde 2002/03 (aí foi na 11.ª ronda, com as trocas de Jesualdo Ferreira por José António Camacho do Benfica e de Manuel Fernandes por Carlos Alberto Silva do Santa Clara, algo que acabou por não acontecer e que “repetiu” o cenário de 2018/19, quando José Peseiro deixou o Sporting antes da nona ronda na sequência das eleições do clube.