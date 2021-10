Centenas de milhares de porcos saudáveis estão a ser abatidos no Reino Unido devido à falta de trabalhadores nos matadouros e à dificuldade em gerir o stock de animais que se vai acumulando nas quintas, noticiam os jornais britânicos, dando conta de que este é mais um efeito do Brexit, intensificado pela pandemia, que se junta à falta de camionistas que nos últimos dias deixou grande parte do Reino Unido com falta de combustíveis.

Segundo o jornal The Guardian, já no início do mês de outubro a associação que representa os produtores de suínos no Reino Unido deixou o alerta de que mais de 120 mil porcos poderiam ter de ser abatidos devido à falta de trabalhadores nos matadouros — numa altura em que vários setores industriais britânicos, incluindo, por exemplo, nas fábricas de processamento de carne, sofriam intensamente com a falta de trabalhadores.

“Estamos a um par de semanas de ter de ponderar um abate em massa de animais neste país”, disse à BBC nessa altura o presidente da associação, Rob Mutimer.

Agora, de acordo com o mesmo jornal, este abate começou esta semana com a morte de cerca de 600 porcos em várias quintas do Reino Unido. Abatidos fora dos matadouros, os cadáveres dos porcos mortos nas quintas deverão ser usados para produzir combustíveis biológicos e produtos não alimentares, uma vez que não podem ser usados para a alimentação de humanos.

O Reino Unido tem vivido nos últimos dias uma situação de forte disrupção nas cadeias de distribuição de produtos e na indústria devido a um conjunto de fatores, incluindo o considerável êxodo de milhares de camionistas europeus (sobretudo de países de leste) motivado pelo Brexit pela alteração das regras fiscais que obrigou os camionistas a serem pagos como funcionários das empresas de transporte, e não como trabalhadores por conta própria, para evitar a fuga aos impostos.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Vários camionistas estrangeiros voltaram aos seus países durante a pandemia da Covid-19 e acabaram por não regressar ao Reino Unido devido a estas alterações legislativas — o que deixou o país perto do colapso, sobretudo no abastecimento de combustíveis, e obrigou as empresas de transporte a quase duplicar salários para atrair camionistas.

No caso da agropecuária, o Brexit foi um dos fatores determinantes para a queda a pique do número de trabalhadores nos matadouros e nas fábricas de processamento de carne — muitos deles estrangeiros que optaram por abandonar o país na sequência da saída do Reino Unido da UE.