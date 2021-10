O Tesla Model S Plaid veio provar que uma berlina discreta, espaçosa e confortável, em que se pode passear com a família, pode simultaneamente ser o carro produzido em grande série mais rápido do mundo. Para mais eléctrico, o que significa dar rédea solta aos 1020 cv fornecidos pelos três motores alimentados por bateria, que lhe permitem chegar aos 100 km/h ao fim de apenas 2,1 segundos, para depois atingir 322 km/h de velocidade máxima.

Mas neste comparativo organizado pela Edmunds, em que a capacidade de aceleração é a única coisa que interessa, seja ela a partir de zero, ou a começar nas 40 milhas, cerca de 64 km/h, o Model S Plaid iria enfrentar duas das mais rápidas motos de estrada, também elas de série, similares em tudo ao que qualquer apaixonado pelas duas rodas – e há muitos – pode adquirir num stand das marcas.

Para adversárias do Plaid foram escolhidas a Suzuki Hayabusa MY2022 e a Kawazaki ZX-14R de 2021, a primeira com 264 kg e a extrair 188 cv do motor com quatro cilindros e 1340 cc, que a pode levar até aos 300 km/h, enquanto a segunda pesa 269 kg e usufrui de 208 cv a partir do motor com 1441 cc, o que lhe permite atingir 304 km/h.

Já se percebeu que os 322 km/h do Model S Plaid são impossíveis de igualar pelas concorrentes de duas rodas. Contudo, a presente competição só tem a ver com o arranque no ¼ de milha e com a capacidade de aceleração quando já se circula a 64 km/h. Será que a capacidade de aceleração das motos, com possantes motores a gasolina com cerca de 200 cv, se consegue aproximar da berlina eléctrica com 1020 cv? A resposta é sim.

A capacidade de aceleração tem sobretudo a ver com a relação peso/potência, desde que o veículo tenha a aderência necessária para colocar todos os cavalos no asfalto quando se acelera a fundo. O Tesla tem uma impressionante relação peso/potência de 2,15 kg/cv – basta recordar que um BMW M5, com 600 cv, reclama apenas 3,28 kg/cv –, pelo que será sempre um osso duro de roer. Mas estas são das motos mais rápidas do mercado, menos potentes do que o Tesla, mas igualmente muito mais leves. A prova é que a Suzuki Hayabusa tem uma relação peso/potência de 1,80 kg/cv – já considerando 75 kg do peso do condutor –, contra 1,65 kg/cv da Kawazaki Ninja. Veja o vídeo para saber o que acontece nos duelos entre o Plaid e a Hayabusa e a Ninja: