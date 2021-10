O tenista português João Sousa dominou esta terça-feira na estreia o norte-americano Victor Lilov e conquistou uma vitória expressiva rumo à segunda e última ronda da fase de qualificação do Masters 1.000 de Indian Wells, nos Estados Unidos.

O vimaranense, número dois português e 182.º classificado no ‘ranking’ ATP, precisou de apenas uma hora e seis minutos para eliminar o jovem adversário, de 17 anos, que figura no quinto lugar na hierarquia mundial de juniores, em dois ‘sets’, com os parciais de 6-2 e 6-0.

Além de não ter enfrentado nenhum ponto de ‘break’, o minhoto, de 32 anos, converteu cinco dos oito ‘break points’ de que dispôs, para se colocar a apenas um triunfo de regressar a um quadro principal de um Masters 1.000 desde a presença em Miami, em março.

Após superar o vice-campeão de Wimbledon, na competição de juniores, João Sousa vai disputar a segunda jornada com o turco Altug Celikbilek (169.º ATP), que bateu hoje o italiano Thomas Fabbiano (225.º ATP) em três partidas, pelos parciais de 2-6, 6-2 e 6-1, naquele que será o primeiro confronto direto entre os dois.