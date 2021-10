Dois anos e três meses depois sem sinal desta lista devido à pandemia, o ranking do The World’s 50 Best Restaurants foi finalmente conhecido esta terça-feira e considerou o Noma, em Copenhaga, como o melhor restaurante do mundo, semanas depois do espaço ganhar a sua terceira estrela Michelin. Já o Belcanto, de José Avillez, que é o único português na lista, manteve-se como o 42.º melhor restaurante do mundo.

A mais recente distinção tinha sido em 2019, uma vez que este foi apenas mais um dos eventos ceifados pela pandemia que não deixou que em 2020 se soubesse quais eram os 50 melhores restaurantes do mundo. Foi numa cerimónia no Flanders Meeting & Convention Center, em Antuérpia, na Bélgica, que a organização divulgou o tão aguardado elenco dos melhores do mundo consagrando assim o Noma no primeiro lugar do pódio, seguindo-se o Geranium em 2º lugar (também em Copenhaga) e Asador Etxebarri em 3º. No ano passado, este mesmo pódio pertenceu ao Mirazur (Menton), como nº 1 da lista, seguido do Noma 2.0 (Copenhaga), em segundo, e Asador Etxebarri (País Basco, Espanha), em terceiro.

Em 2019, o Belcanto, do chef José Avillez, acabou por entrar finalmente no top 50 da lista para ocupar a 42º posição, 33 números acima daquele que ocupava na listagem de 2018, onde se ficou pelo 75.º lugar. Este ano, o restaurante lisboeta com duas estrelas Michelin segura esta posição.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

A organização já tinha feito saber que a votação seria resultado de uma combinação dos votos de 2020 com uma atualização em março deste ano. “A nova classificação de 2021 terá em consideração as limitações recentes e algumas ainda em vigor de viagens e restaurantes, combinando os votos dados em janeiro de 2020 (que nunca foram publicados) e uma ‘atualização de votação’ que ocorreu em março de 2021”, explicam no site. “A lista de 2021 será, portanto, criada a partir de uma combinação de experiências pré-pandémicas mais amplas e, onde foi possível, também atualizações locais.”

Desde que a lista foi lançada, em 2002, apenas sete restaurantes ocuparam o primeiro lugar, isto porque a maioria destes restaurantes foi o número um mais do que uma vez. O Noma foi o melhor restaurante do mundo já por quatro ocasiões, e o restaurante espanhol El Bulli, de Ferran Adrià, foi o primeiro em cinco anos diferentes. Com a vitória do Noma, o restaurante dinamarquês empata com o lendário El Bulli, pelo maior número de vitórias de sempre — cinco, mais concretamente.

Apesar das novas regras, o Noma era elegível por ter mudado de lugar e de conceito, apresentado-se como Noma 2.0. O restaurante René Redzepi tinha sido líder em 2010, 2011, 2012 e 2014 na sua localização anterior na Strand Street (no bairro de Christianshavn), pelo que deveria, com a nova regra, ter integrado a lista de “Best of the Best”. Porém, uma exceção foi aberta para o restaurante uma vez que abriu e fevereiro de 2018 numa nova localização e foi considerado como um novo restaurante pelas mudanças que implementou já na sua atual casa em Nordatlantens Brygge, onde começou como Noma 2.0.

Em 2019, novas regras entraram em funcionamento que ditavam que nenhum restaurante que tenha vencido o título de melhor restaurante do mundo será elegível para votar. Além disso, os antigos número um passam a pertencer a um grupo, o “Best of the Best”, pelo que não só os restaurantes desta categoria deixarão de poder ganhar o título de melhor restaurante do mundo, como também não serão elegíveis para a colocação na lista anual de 50 restaurantes, para evitar que sejam sempre os mesmos restaurantes a ocupar o pódio. Nela constam o El Bulli (Espanha), The French Laundry (EUA), The Fat Duck (Reino Unido), Noma (localização original, Dinamarca), El Celler de Can Roca (Espanha), Osteria Francescana (Itália) e Eleven Madison Park (EUA).

As remodelações nesta listagem ocorreram também ao nível dos votantes, que passaram a ter uma proporção igual do sexo masculino e feminino (no total são 1040, espalhados por todo o mundo).