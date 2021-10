A Volvo confirmou estar a preparar a sua entrada em bolsa, especificamente na Nasdaq de Estocolmo, na esperança de encaixar 25 mil milhões de coroas suecas, cerca de 2,47 mil milhões de euros. Esta necessidade de capital surge depois de a Polestar, marca que é detida em partes iguais pela Volvo e pelos chineses da Geely (que controla a totalidade do capital da marca sueca), ter revelado que também ela se prepara para se tornar pública nos EUA.

A oferta pública inicial (habitualmente referida como IPO, do inglês Initial Public Offer) da Volvo, que irá atrair uma série de interessados em investir no construtor nórdico, não impedirá contudo a Geely de continuar a ser a accionista maioritária da marca sueca. Mas garantirá, com a venda de uma parte importante (mas não especificada) das acções, a entrada do capital necessário para continuar a investir a bom ritmo na mudança da gama de motores de combustão para unidades eléctricas e respectivas baterias.

“O anúncio do lançamento da marca na Bolsa de Valores de Estocolmo foi um marco importante para a empresa, com o IPO a abrir um novo capítulo na nossa história, pelo que convidamos os investidores suecos e internacionais a participar no nosso crescimento e a incrementar de valor”, afirmou o CEO da Volvo Cars, Håkan Samuelsson. O mesmo garantiu ainda que o IPO vai “permitir fortalecer a marca e acelerar a transformação estratégica da Volvo rumo à electrificação”.

O IPO da Volvo será o maior da bolsa sueca deste que a empresa local de telecomunicações Telia Co AB se tornou pública há 21 anos, encaixando cerca de 7,7 mil milhões de euros. Com os fundos resultantes da operação agora anunciada, a Volvo espera, em 2025, vir a duplicar os 1,2 milhões de unidades comercializadas em 2020.