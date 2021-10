A empresa Clever Leaves Holdings anunciou a primeira exportação de 30 kg de flor seca de canábis, rica em THC, produzida nas instalações em Portugal, localizadas no concelho de Odemira. O comprador é a Biopharmaceutical Research Company (“BRC”), empresa farmacêutica americana licenciada pelo organismo americano competente, a DEA, que desenvolve ingredientes farmacêuticos ativos para terapias à base de plantas.

A Clever Leaves Holding é uma multinacional licenciada na produção de canabinóides de qualidade farmacêutica cotada no Nasdaq. Em comunicado, a empresa destaca que esta operação fortalece a “entrada da Clever Leaves nos EUA e solidifica a capacidade da BRC para realizar transações internacionais, como também posiciona as duas organizações nas primeiras empresas a enviar comercialmente flor seca de canábis de Portugal para os EUA”.

As instalações de cultivo da Clever Leaves em São Teotónio ocupam cerca de 84 hectares de terreno e consistem em cerca de 10.000 metros quadrados de estufas de alta tecnologia, com expansão para aproximadamente 25.000 metros quadrados, quase completos. A instalação foi licenciada pelo Infarmed, entidade reguladora portuguesa com tutela da indústria farmacêutica em Portugal.

A empresa está presente em Portugal desde 2019 e anunciou em maio a instalação de uma nova unidade de pós–colheita de canábis medicinal de grau farmacêutico no Parque Empresarial da Península de Setúbal. Com esta unidade, onde será feita a secagem, corte e embalamento da flor de canábis da Clever Leaves, a empresa estima criar mais 25 postos de trabalho.

Os Estados Unidos são o maior mercado de canábis do mundo e esta exportação a partir de Portugal “confirma a robustez da estratégia que a empresa está a implementar a nível global, e que permite entrar no mercado de canábis dos EUA em conformidade com a estrutura regulatória atual”, disse Kyle Detwiler, CEO da Clever Leaves.