Em atualização

Um total de 87 médicos que trabalhavam no Centro Hospitalar de Setúbal demitiu-se em bloco esta quarta-feira. “Não é um grito de alerta. É um grito final”, diz Miguel Guimarães, bastonário da Ordem dos Médicos. Apenas três profissionais de saúde não subscreveram a carta de demissão, após recolherem assinaturas durante alguns dias.

Em conferência de imprensa na sede da Secção Regional Sul da Ordem dos Médicos — em que estiveram presentes representantes dos vários sindicatos dos médicos —, Miguel Guimarães defendeu que é “fundamental que quem tutela a Saúde tenha respeito pelos médicos” e exigiu que o Governo “aja com urgência” na situação do Hospital de Setúbal. O bastonário insta ainda que o Executivo não adie mais a resolução dos problemas estruturais no Serviço Nacional de Saúde (SNS).

Pinto de Almeida, diretor demissionário do Serviço de Obstetrícia do Hospital de Setúbal, afirmou na mesma conferência que se vive uma “situação dramática” naquela unidade hospitalar, que está em “rutura iminente”, apelando também a que o Ministério da Saúde intervenha rapidamente.

“Nada foi efetuado de forma estrutural que resolva este problema e o serviço está numa situação de rutura iminente”, afirmou Pinto de Almeida, acrescentando que “basta, que por exemplo, a outros hospitais estarem em grandes dificuldades” e não conseguirem responder aos utentes, para que o Hospital de Setúbal entre em rutura.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

“Os nossos médicos recém-especialistas são sistematicamente assediados para ir para outros hospitais”, relata ainda o diretor demissionário do Serviço de Obstetrícia,

Recorde-se que o diretor do Centro Hospitalar de Setúbal se demitiu na quinta-feira passada por falta de condições. Entretanto, o Governo anunciou que iria recrutar 10 médicos para a unidade hospitalar, mas tal não travou a demissão em bloco.