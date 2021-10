As idosas com mais de 80 anos registaram mais do dobro dos casos de infeção quando comparadas com os homens da mesma idade — 45 e 21 novos casos (num total de 66), respetivamente. Também na casa dos 30 anos, as mulheres tiveram quase o dobro dos casos dos homens — 48 contra 27 (num total de 75), respetivamente.

Estas duas faixas etárias foram as que registaram mais novos casos de infeção com SARS-CoV-2 nas últimas 24 horas, segundo o Boletim Epidemiológico da Direção-Geral da Saúde. Juntamente com a faixa etária dos 40-49 anos, onde as mulheres também apresentam mais casos (mais 14), representam 41% do total de 500 casos anunciados esta quarta-feira.

Os homens destacam-se das mulheres sobretudo na faixa etária dos 20-29 anos, com 31 casos (mais 18 do que nas mulheres). Este grupo etário, no entanto, é dos que apresenta menor número de novos casos: 44 casos, tal como dos 70 aos 79 anos. Menos, só nas faixas etárias dos 10-19 anos (com 41 casos) e dos 60-69 anos (com 42).

A maior parte dos casos foram registados no Norte (183 casos) e na região de Lisboa e Vale do Tejo (158), com as restantes regiões a apresentarem menos de 50 novos casos: 49 no Alentejo, 46 no Algarve, 42 no Centro, 12 nos Açores e 10 na Madeira.

O índice de transmissibilidade manteve-se nos 0,91 a nível nacional e 0,90 no continente e a incidência cumulativa desceu em relação aos valores anunciados na segunda-feira: 90,5 novos casos por 100 mil habitantes todo o país e 90,9 no continente — anteriormente nos 94,3 e 95,1, respetivamente.

Quatro óbitos acima dos 80 anos

Foram registadas quatro mortes com Covid-19 nas últimas 24 horas que correspondem a três mulheres e um homem, todos com mais de 80 anos. Os óbitos foram registados no Norte (dois), Centro (um) e Algarve (um), não havendo vítimas mortais nas restantes regiões.

Estão 349 pessoas internadas com Covid-19 — mais três do que no dia anterior —, das quais 60 estão nas unidades de cuidados intensivos — menos duas do que na terça-feira.

Esta quinta-feira, a DGS reportou ainda 322 pessoas recuperadas da infeção e menos 800 contactos em vigilância (num total de 25.218). No total, são 30.058 casos ativos — mais 174 nas últimas 24 horas.

Desde o início da pandemia já se registaram 1.072.537 casos de infeção e 18.008 óbitos.