Esta quarta-feira queremos ouvir a sua opinião sobre as mudanças linguísticas que se registam nos Estados Unidos da América. O Departamento de Justiça referiu-se a “todos os indivíduos que fiquem grávidos” num documento sobre a nova lei do aborto do Texas. O de Controlo e Prevenção de Doenças (CDC), fez uma nota sobre as vacinas para a Covid-19 especificando que elas eram seguras para as “pessoas grávidas”, e finalmente o gabinete da Casa Branca para o Orçamento substituiu a palavra mães, por “parturientes”. Ser mulher é tabu?

