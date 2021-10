Escavações em Santa Comba Dão revelam ocupação romana entre os séculos I e III

Agora, 15 dias após o recomeço das escavações, Pedro Matos, “reitera que as ruínas já reveladas em 2020 correspondem, de facto, à “sapata” (fundações) de um edifício contemporâneo ao primeiro registo histórico da igreja de Santa Columba (974 da era cristã)”.

“A própria dimensão da estrutura permite sustentar que se trata de um edifício de cariz público e não de natureza privada, mas não existem dados suficientes para dizer que foram encontrados vestígios da igreja de Santa Columba”, diz.

Pedro Matos considera que “as estruturas reveladas — balizadas cronologicamente entre os séculos X e XIII depois de Cristo (Alta idade Média) — poderão corresponder a um anexo, fisicamente associado ao templo”.

O diretor da escavação antevê que próximas campanhas permitam perceber a planta da estrutura da Alta Idade Média e sustentar a(s) hipótese(s) sobre a sua função ou funções. Por exemplo, o que já foi escavado deixa antever um edifício de dimensões consideráveis, que poderá permitir dar corpo à teoria da existência, durante a Alta Idade Média, de um pequeno mosteiro na zona”, refere o comunicado.

O documento esclarece que “a escavação em profundidade vai, de igual modo, possibilitar o estudo da sequência ocupacional do sítio arqueológico” uma vez que “há vários séculos de hiato entre o que se conhece da ocupação do local: Alto Império romano — entre os séculos I e III d.C., e Alta Idade Média — entre os séculos. X e XIII”.

Estas escavações em Passal – Couto do Mosteiro estão a ser desenvolvidas por um grupo de arqueólogos da Universidade de Coimbra, dirigido por Pedro Matos, depois de terem começado os trabalhos em 2020, regressam para um trabalho “que alarga o estudo sobre a ocupação humana no primeiro milénio da era cristã”, em Santa Comba Dão, no distrito de Viseu.

Uma vez mais, estes trabalhos de arqueologia são promovidos pelo Município de Santa Comba Dão e realizados em articulação e com o apoio da Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia do Couto do Mosteiro e da Associação de Estudos do Baixo Dão.