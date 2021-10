Um sismo de magnitude 3.3 na escala de Richter foi registado nas estações da Rede Sísmica do Continente esta terça-feira em Portugal e cujo epicentro se localizou a cerca de 8 km a Oeste-Noroeste de Faro.

De acordo com um comunicado enviado pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o sismo foi decorreu no início da manhã desta terça-feira pelas 06h08.

Até ao momento, o Instituto não recebeu nenhuma informação ou contacto dos cidadãos que confirme que o fenómeno tenha sido sentido, pelo que não existe qualquer registo de danos pessoais ou materiais até à data.