São cerca de 52 mil as entidades que tiveram direito a benefícios fiscais, no ano passado. A informação consta numa lista da Autoridade Tributária (AT), citada pelo Correio da Manhã, segunda a qual a Fundação Berardo teve direito a beneficiar de descontos nos impostos no valor de 6.573 euros, atribuídos ao Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI). Do universo de 52 mil entidades, 235 conseguiram aceder a benefícios acima de um milhão de euros.

O CM revela ainda que a Fundação Centro Cultural de Belém, que alberga parte da coleção Berardo, teve direito a mais de 2,7 milhões de euros em benefícios fiscais. Joe Berardo foi detido em junho no âmbito da investigação aos empréstimos ruinosos da Caixa Geral de Depósitos (CGD), indiciado por crimes que terão lesado o banco público em 439 milhões. Em julho, o comendador pagou uma caução de cinco milhões de euros para escapar à prisão preventiva. A Fundação Berardo também foi constituída arguida.

Mas as empresas que mais beneficiam dos benefícios estão no setor da energia. Por exemplo, a Galp beneficiou de cerca de 29 milhões de euros, um número conhecido após a polémica com o primeiro-ministro. Durante a campanha eleitoral para as autárquicas, António Costa criticou a atuação da Galp Energia no encerramento da refinaria de Matosinhos, que levou ao despedimento de cerca de 500 pessoas. Já a EDP teve direito a mais de 77 milhões de euros em 2020.

Por outro lado, a Casa de Bragança, onde Marcelo tem lugar no conselho administrativo, acedeu a 441 mil euros em benefícios, enquanto a Fundação Benfica teve cerca de 40 mil euros.

No caso dos clubes é o Lusitano Futebol Clube a liderar a lista (61.103 euros), segundo o CM. Segue-se o Futebol Clube do Porto (57.386 euros). Já o Sporting Clube de Portugal teve direito a 20.955 euros e o Sport Lisboa e Benfica Futebol SAD a 10.078 euros.