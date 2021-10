Em atualização

O mandado de detenção do ex-administrador do Banco Privado Português (BBP), João Rendeiro, está incompleto: falta um “de” no nome completo do ex-banqueiro, avançou a TVI24 e noticiou também a revista Sábado. O alerta foi dado a 1 de outubro pelo Sistema de Segurança Interna ao tribunal judicial de Lisboa.

O Sistema de Segurança Interna pediu, por isso, ao tribunal para reformular o documento pelas “desconformidades com as regras técnicas de preenchimento”, de modo a que as autoridades europeias o possam executar, caso vier a público o paradeiro de João Rendeiro.

Recorde-se que na sexta-feira o Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa emitiu um segundo mandado de captura internacional de João Rendeiro. O antigo presidente do Banco Privado Português estava em Londres quando recebeu ordem judicial para se apresentar no Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa para ser alterada a medida de coação. Acabou por fugir para um país que não terá acordo de extradição com Portugal. Entrou, por isso, na lista de fugitivos à justiça. O seu paradeiro não é conhecido.

João Rendeiro foi condenado a três penas de prisão efetivas: uma de cinco anos e oito meses por ter falsificado a contabilidade do BPP (a sentença transitou em julgado a 17 de setembro). Tem ainda pendentes duas penas de prisão efetiva, uma de 10 anos de prisão por fraude fiscal e branqueamento de capitais e outra de dois anos e meio por burla qualificada, que ainda não transitaram em julgado.

O nome completo do ex-banqueiro é João Manuel de Oliveira Rendeiro.