(Em atualização)

Morreu aos 89 anos o padre Vítor Feytor Pinto, que foi durante vários anos responsável pela paróquia do Campo Grande e presidente da Pastoral da Saúde, confirmou o Observador junto de fonte oficial do Patriarcado de Lisboa.

Ao Observador, o Padre Hugo Gonçalves, pároco do Campo Grande, diz que Feytor Pinto faleceu no Hospital da Luz, em Lisboa. Segundo a Renascença, que avançou a notícia, Vítor Feytor Pinto tinha sido transportado da Casa Sacerdotal para um hospital de Lisboa, depois de uma indisposição sentida na terça-feira. Acabaria por morrer esta noite.

O padre lidava há vários anos com problemas de saúde, depois de uma septicémia, em 2019, e de, no ano passado, ter estado infetado com Covid-19, o que obrigou a ficar internado durante 40 dias.

Vítor Feytor Pinto foi responsável pela paróquia de Campo Grande, no Patriarcado de Lisboa, durante vários anos, e teve uma vida ligada à Saúde. Foi, inclusive, presidente da Pastoral da Saúde e fez parte de um grupo de personalidades que lutaram por uma nova lei para o SNS, por defender uma maior valorização do serviço.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Em 1982, foi o responsável pela organização da visita a Portugal do Papa João Paulo II a Portugal. Chegou a descrever essa visita como “os quatro dias mais felizes” da sua vida.

Já em 1992 foi convidado pelo então primeiro-ministro Aníbal Cavaco Silva para ser alto-comissário do Projeto Vida, dedicado ao combate à toxicodependência. Esteve no cargo durante cinco anos, em três dos quais presidiu ao conselho de administração do Observatóro Europeu da Droga e da Toxicodependência. Em 2014, recebeu um louvor do Ministério da Saúde como agradecimento pelos 40 anos dedicados à área.

Foi Assistente Nacional e Diocesano da Associação Católica de Enfermeiros e Profissionais de Saúde (ACEPS), Assistente Diocesano dos Médicos Católicos e Assistente Diocesano da Associação Mundial da Federação dos Médicos Católicos (AMCP), para além de ter sido fundador do Movimento de Defesa da Vida, em Lisboa.

A luta pela valorização do SNS. E os elogios rasgados aos profissionais que o trataram durante a Covid-19

Numa entrevista ao Diário de Notícias, em dezembro de 2020, a propósito da infeção com o vírus da Covid-19, elogiou a forma como foi tratado pelo SNS. Felicitou os profissionais de saúde e a ministra Marta Temido, “pelo trabalho intenso que está a ser feito no SNS” e a que assistiu no Hospital de Santa Maria. “Comecei por estar no piso 2, passei para o piso 5, para os cuidados intensivos, onde fui espetacularmente tratado, com uma técnica fantástica, por médicos, enfermeiros, auxiliares, todos, e ao mesmo tempo com uma enorme humanização, que é aquilo que na saúde é fundamental”, contou. Ao todo, foram mais de 40 dias de internamento no hospital.

Foi também no Hospital de Santa Maria, escrevia o Diário de Notícia, que começou o trabalho como sacerdote ligado à saúde e à espiritualidade dos doentes e profissionais de saúde. Ao longo dos anos, apelou sempre à importância de se valorizar o SNS. “O SNS é fundamental. É a nossa salvação em termos técnicos, tive os melhores cuidados e de forma muito humanizada. É o serviço de todos os portugueses, não há exceções.”

Na altura, ainda a recuperar da infeção, mostrava vontade em lutar “para se conseguir ultrapassar esta crise”.

A “vocação” e o percurso “profundamente livre”. “Não sou capaz de estar preso a ideologias, a partidos”

Nasceu a 6 de março de 1932. Desde os cinco anos que queria ser padre, mas só impôs a decisão, perante o pai, aos 10. “O pai queria que eu fosse para o liceu, ele tinha um Colégio, e eu disse que não, que o meu lugar seria no Seminário. Naquele tempo entrava-se no Seminário aos 10 e eu entrei aos 10, disse numa entrevista à agência Ecclesia.

Na mesma conversa explicava que recebeu o título de monsenhor pelo Papa Bento XVI, mas preferia que lhe chamassem padre.“Simplesmente no trato familiar, normal, em comunidade sou o padre Vítor. É assim que me sinto bem”, afirmou. Na mesma conversa, falou sobre a mãe, “uma senhora espantosa” que o acompanhou ao longo de toda a vida sacerdotal e que caraterizava como uma “crente crítica” — ao contrário do pai, um “crente fervoroso”. Com a mãe, tinha “discussões até às 4h da manhã sobre problemas teológicos, muito interessantes”.

O sacerdócio, indicou, era uma “vocação”. “Eu escolhi o sacerdócio e sinto-me muito feliz desde que achei que devia ser padre, sinto-me muito feliz com a opção que fiz, que é uma vocação. Reconheço profundamente que estou na vocação em que Deus quis que eu estivesse”, disse à Ecclesia.

O seu percurso, contava ainda, foi “profundamente livre”. “Não sou capaz de estar preso a ideologias, a partidos, a opiniões que podem ter um contraditório. Sinto completamente livre o meu coração e a minha mente, precisamente para poder optar, porque perante o meu discernimento é aquilo pelo qual devo optar. Sinto-me feliz, porque me sinto completamente livre.”

Padre Feytor Pinto “nunca viveu como sendo um homem doente”

O coordenador nacional da Pastoral da Saúde, padre José Manuel Pereira de Almeida, destaca a “vida cheia sempre entregue aos outros” e o otimismo mesmo durante a doença prolongada. Em declarações à Rádio Observador, lembra o percurso de Feytor Pinto, vindo da diocese da Guarda, “que sempre recordou”.

Recorda como o padre acompanhou o pontificado de João Paulo II” na transformação de uma pastoral fechado no horizonte dos doentes para uma pastoral da saúde”, a presença enquanto capelão dos hospitais em Lisboa e as responsabilidades na Pastoral da Saúde, “promovendo semanas de reflexão em Fátima e a participação portuguesa de encontros em Roma”.

“Era uma pessoa muito querida e estimada por todos e de grande dinamismo, sempre otimista, mesmo agora durante a doença que foi muito prolongada e com muitas complicações. Nunca viveu como um homem doente, brilhou com a sua humanidade”. “O legado é de uma grande exigência e uma vida vivida por todos, com este sentido de entrega para que todos tenham vida.”