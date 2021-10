A suíça ABB, um dos gigantes em matéria de electrificação, apresentou o Terra 360, um carregador que, como o próprio nome indica, é capaz de fornecer 360 kW de energia em pico, com a particularidade de conseguir abastecer quatro veículos eléctricos em simultâneo, fornecer energia para 100 km em menos de três minutos e garantir uma carga completa em 15 minutos ou abaixo disso. Ou seja, reduzindo brutalmente o tempo de espera na fila, desde que o eléctrico em causa esteja preparado para lidar com tamanha potência de carga…

É uma inovação promissora, não pelo que representa de momento, mas pelo que pode vir a significar no futuro. Isto porque os postos da Ionity, a rede europeia de carga ultra-rápida resultante da associação da Daimler, BMW, Volkswagen, Ford e Hyundai/Kia, já entregam 350 kW.

O “problema” é que, actualmente, ainda não existem no mercado veículos eléctricos a bateria preparados para lidar com tamanha potência, o que também se aplica aos 360 kW anunciados pelo Terra 360. Desde os modelos da Tesla às propostas de topo de construtores como a Porsche, a Audi ou a Mercedes, mesmo os mais sofisticados automóveis eléctricos do mercado não ultrapassam os 270 kW de potência de carregamento em pico. Daí que seja um pouco “estranho” ver um Polestar 2 no vídeo promocional da ABB, quando o eléctrico sueco (no máximo) aceita 150 kW numa recarga em corrente contínua.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Mas o caminho será, necessariamente, tentar aproximar tanto quanto possível a operação de recarregar um veículo eléctrico ao abastecimento de um carro a gasolina ou gasóleo. No que respeita ao tempo para “atestar”, os eléctricos alimentados pela energia gerada a bordo com recurso a uma célula de combustível a hidrogénio estão praticamente equiparados aos carros a combustão. O Toyota Mirai, por exemplo, demora menos de 5 minutos. Mas o mesmo (ainda) não acontece com os eléctricos a bateria. Daí a importância de lançamentos no mercado como este Terra 360 da ABB, companhia que já vendeu mais de 21.000 estações de carregamento rápido em todo o mundo (mas com potência muito inferior a 360 kW) e cerca de 440.000 pontos de carga em corrente alterna, e que continua a apostar em diminuir o tempo de espera de quem tem precisa de recarregar a bateria.

Além de ser potente e de distribuir energia uniformemente entre quatro veículos (há duas tomadas de cada lado do posto), o Terra 360 é compacto o suficiente para se instalar com facilidade em estações de serviço, mas também nas garagens de empresas ou no estacionamento de zonas comerciais. E daí que, já a piscar o olho a eventuais fontes de receita, a ABB se tenha preocupado em, opcionalmente, disponibilizar um ecrã de 27 polegadas para exibir vídeos ou imagens publicitárias, sendo igualmente possível personalizar o carregador.

https://www07.abb.com/docs/librariesprovider107/default-document-library/abb_terra_360_1080.gif?sfvrsn=7afe5c09_2

Ainda sem preço anunciado, o Terra 360 surge pouco antes de a empresa procurar capitalizar-se em bolsa, onde se espera que as suas acções rendam qualquer coisa como 3000 milhões de dólares. A ABB, que anuncia os tais 100 km de autonomia numa recarga de menos 3 minutos ou 500 km em menos de um quarto de hora, até agora não precisou qual a bateria de referência na base destes valores – o que seria conveniente esclarecer. O plano passa por montar este equipamento em todo o mundo por meio de parcerias com empresas como a Ionity ou a Electrify America, tendo sido avançado que o Terra 360 está previsto chegar à Europa ainda antes do final de 2021, para no ano seguinte começar a operar nos restantes continentes. A estratégia comercial é aproveitar ao máximo a “onda” da mobilidade ambientalmente sustentável, conforme reconhece o presidente da divisão de E-mobility da ABB, Frank Muehlon. Segundo ele, “com os governos em todo o mundo a implementar políticas públicas que favorecem os veículos eléctricos e redes de recarga”, com o intuito de combater as alterações climáticas, “a procura por soluções de carregamento rápido e simples está em alta”.