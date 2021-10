A Academia Real das Ciências da Suécia atribuiu o Prémio Nobel da Química de 2021 aos cientistas Benjamin List e David WC MacMillan pelo desenvolvimento de organocatálise assimétrica, uma ferramenta que permite criar novas moléculas, útil para conceber novos fármacos de modo sustentável.

