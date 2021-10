O vice-presidente do grupo parlamentar do PS considera que as medidas de apoio às empresas, como o layoff simplificado, o apoio à retoma progressiva ou o incentivo à normalização (este último pago às empresas que deixem o layoff), deverão continuar em 2022, pelo menos para os setores mais afetados. “A pandemia não está extinta nem os setores mais atingidos já recuperaram plenamente”, defende. Em entrevista ao Negócios, João Paulo Correia adianta ainda que é preferível dar às empresas estímulos fiscais em vez de descer os impostos sobre os lucros.

No que toca aos impostos aplicados às empresas, João Paulo Correia afasta mexidas nas taxas. “Do lado do alívio fiscal para as empresas, do nosso ponto de vista, o Governo tem de promover um conjunto de incentivos fiscais ao investimento”, disse, acrescentando que “uma nova resposta ao nível dos incentivos fiscais ao investimento” pode surgir no Orçamento do Estado para 2022 por ser “mais eficaz”.

Já questionado sobre uma eventual redução extraordinária do IVA na restauração e na hotelaria, como têm pedido algumas confederações patronais, João Paulo Correia chuta para canto: “Não parece que seja essa a resposta mais adequada para ajudar até o setor”. As respostas a esses setores afetados deverão acontecer pelo prolongamento de medidas já em vigor, como o layoff simplificado, o seu sucedâneo (o apoio à retoma progressiva), ou o incentivo à normalização de atividade (pago às empresas que deixem o layoff e retomem atividade). “São medidas a que podemos chamar contingentes e que não se vão extinguir”, até porque “a pandemia não está extinta nem os setores mais atingidos já recuperaram plenamente”.

Na mesma entrevista, o socialista dá como certo o desdobramento dos escalões do IRS, mas garante que haverá outras medidas que aumentem o rendimento disponível. Por exemplo, o aumento extraordinário das pensões, tal como tem acontecido nos últimos anos, “está em estudo”. O socialista também acredita que o englobamento dos rendimentos pode avançar, mas só para as “mais-valias especulativas”. Os rendimentos prediais deverão ficar de fora.