Segundo os Reader’s Choice Awards 2021 Portugal está em alta e tem motivos para celebrar por todo o território. Pela 34ª vez a Traveler, a publicação de viagens do grupo de media Condé Nast, convidou os leitores a expressarem as suas escolhas sobre o melhor que o mundo tem para viajar. Mais de 800 mil pessoas responderam ao desafio e o resultado são os Reader’s Choice Awards 2021, publicados no site da publicação no passado dia 5 de outubro. Entre destinos, formas de viajar e alojamentos, há muito para ver e conhecer, mas no que toca às distinções portuguesas podemos contar com o melhor país do mundo, um dos melhores hotéis da Europa, uma das melhores grandes cidades do mundo e algumas das melhores ilhas da Europa.

Eleger o melhor país do mundo não é simples, talvez por isso a lista de vencedores conte com 20 nomes, e Portugal é o primeiro. Seguido pela Nova Zelândia e pelo Japão, o nosso país deixa para trás potenciais concorrentes como Itália (na 6ª posição), Austrália (na 16ª) e Suiça (na 17ª).

Na categoria de melhores hotéis do mundo, o hotel São Lourenço do Barrocal, no Alentejo, ganha para Portugal e Espanha. Situado em pleno Alentejo, entre a Barragem do Alqueva, Monsaraz e a fronteira com Espanha, este projeto conta já com inúmeros prémios. Um dos segredos do sucesso está no encontro entre luxo e natureza e, num artigo publicado em 2017 no site da Traveler, pode ler-se uma crítica da jornalista que visitou o local. No ano passado este prémio tinha ido para o Almanac Hotel, em Barcelona.

Quanto às melhores cidades do mundo, a categoria está dividida em pequenas e grandes cidades, com um top 10 para cada opção. Na lista das melhores grandes cidades do mundo, a cidade do Porto, ocupa o 8ª lugar da lista e é descrita pela Traveler como um famoso destino para conhecedores de vinho, mas que vai muito além disso. A publicação escreve mesmo que “o moderno e o tradicional encontram-se na cidade mais criativa de portugal, onde chefs, artistas, e designers trazem um novo espírito para o seu encanto de mundo antigo.” São ainda destacadas a Igreja de São Francisco como exemplo de arte gótica, a Casa de Chá da Boa Hora pela sua comida “estrelada” e também pelo edifício do arquiteto Álvaro Siza Vieira, vencedor de um prémio Pritzker. Nesta categoria é a cidade de Tóquio que ocupa o primeiro lugar, curiosamente, seguida de Osaka e Quioto, nas 2ª e 3ª posições.

Portugal volta a ser mencionado na categoria que distingue as ilhas. Esta categoria está dividida em oito listas, de acordo com a região do globo e no que toca à Europa a Madeira ocupa o 4ª lugar e os Açores (é o nome do arquipélago que aparece na lista) em 12ª. Vale a pena referir que o top 3 é ocupado pelas ilhas de Hvar (na Croácia), Mykonos e Zakynthos, (ambas na Grécia), respetivamente o primeiro, segundo e terceiro lugar.)

